Les frais de transaction Bitcoin ont brièvement doublé mais restent exceptionnellement bas | Cryptomonnaie

Vous avez des Satoshi à envoyer ou des portefeuilles Bitcoin (BTC) à réorganiser ? C’est de plus en plus bon marché de le faire. Selon un rapport d’Arcane Research, Bitcoin « les frais de transaction sont restés bas depuis juillet 2021, ne montrant aucun signe d’augmentation ».

Bitcoin signifie que les frais de transmission restent très bas malgré une petite hausse la semaine dernière. Source : Recherche arcanique

Il y a cependant eu une petite hausse des frais de transaction la semaine dernière. Montré comme un petit saut à la fin du graphique, le regroupement du mempool a fait « augmenter les frais de transaction moyens par jour au cours des sept derniers jours à 691 000 $, un doublement depuis mardi dernier ».

Néanmoins, le doublement des frais de transaction est insignifiant : les frais de transaction sont restés dans une fourchette basse. Les mineurs ont effectué les transactions mempool sur une période de deux jours, sécurisant le réseau tout en maintenant les transactions à un prix abordable.

Eric Yakes, auteur du livre Bitcoin The 7th Property, a déclaré à Cointelegraph qu’il y avait trois raisons principales pour lesquelles les coûts de transaction sont si bas : l’adoption de Segwit, la redistribution du taux de hachage et l’infrastructure de couche 2 de Bitcoin telle que le réseau de foudre de paiement quasi instantané.

« Juin 2021 a vu une forte augmentation du pourcentage de transactions Segwit en chaîne passant de ~ 50% à ~ 70%, ce qui a régulièrement augmenté pour atteindre plus de 80%, ce qui devrait fondamentalement augmenter le débit des transactions pour le réseau. »

Cointelegraph a signalé le nombre croissant d’échanges utilisant des adresses Segwit au cours de 2021.

En juillet 2021, Yakes explique que « les difficultés du réseau ont atteint leur plus bas niveau et sont depuis passées aux ATH », suite à l’interdiction de la Chine et à la redistribution du taux de hachage. Combiné à la hausse du nombre de transactions Segwit :

« Ce rebond du taux de hachage a trouvé des blocs plus rapidement que l’ajustement de difficulté ne peut suivre et cela a créé une compensation des transactions plus rapide qu’autrement, abaissant ainsi le prix des transactions. »

Cependant, Yakes mentionne que les frais de transaction « ne devraient pas rester persistants. Finalement, et tout dépend du prix, du taux de hachage et de la difficulté, ils trouveront leur équilibre, rendant le marché des frais moins compétitif et augmentant les coûts de transaction.

Tomer Strolight, rédacteur en chef de Swan Bitcoin, cite un autre facteur expliquant pourquoi les frais de transaction sont bas :

«Nous avons les plus grands échanges toutes les transactions groupées maintenant. Cela signifie qu’ils envoient 100 retraits ou plus sur une seule transaction au lieu de la terrible pratique d’il y a plusieurs années d’envoyer chaque retrait en un seul.

De plus, grâce à la capacité du réseau Lightning à ouvrir « des canaux lorsque la blockchain n’est pas encombrée, puis à les utiliser encore et encore, empêche la chaîne d’être encombrée chaque fois qu’une transaction éclair plus rapide et moins chère est une option ».

Carte des nœuds et des canaux du réseau Lightning. Source : explorer.acinq.co

Le rapport de recherche Arcane indique que bien que ces quatre facteurs soient importants, il est également « probable qu’un nombre inférieur de transactions par jour ait fait baisser les frais de transaction moyens ».

Pour Yakes, « les frais de transaction pourraient augmenter à court terme, mais il y a tellement de tendances qui s’opposent à des frais de transaction plus élevés que je pense qu’ils seront constamment plus bas à long terme ».

Tromer est également positif :

« Je vois vraiment que nous pouvons progressivement renforcer la capacité du réseau pour gérer tout le commerce dans le monde sans que la blockchain ne devienne un goulot d’étranglement insurmontable. »

C’est une autre plume au plafond BTC : le protocole continue d’évoluer avec succès, ce qui le rend plus abordable pour effectuer des transactions sur le réseau.