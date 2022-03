Le prix Ethereum fixé pour l’une de ses plus grandes séquences de gains cette semaine | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Ethereum montre une forte continuation de l’action haussière d’hier.

Le prix de l’ETH a encore de la marge pour augmenter en intrajournalier vers 2 830 $, malgré quelques éléments baissiers formant un plafond.

Attendez-vous peut-être à plus de hausse demain si les pourparlers de paix et les cessez-le-feu se maintiennent.

L’action des prix d’Ethereum est en larmes aujourd’hui, car toutes les principales crypto-monnaies surfent sur le vent arrière provenant de signaux positifs sur l’Ukraine – avec des pourparlers de paix qui se poursuivent et des cessez-le-feu qui se maintiennent pour l’instant. Avec cette fenêtre d’opportunité, les traders se bousculent pour obtenir de longs et frappent toutes les offres pour obtenir de longs ETH. Attendez-vous à voir l’action des prix intrajournaliers atteindre 2 830 $ et éventuellement une préposition pour 3 000 $ demain si cette rhétorique positive persiste.

Le prix Ethereum fixé pour de gros profits

Le prix d’Ethereum a fait ce matin un mouvement record lors de la session ASIA PAC sur un volume d’achat beaucoup plus élevé qui a été traité dans son action sur les prix alors que les traders ont atteint toutes les offres à portée de main. Les traders ont déjà vu l’accord arriver alors que les gros titres restaient modérés et qu’aucun nouvel élément n’a été ajouté à la situation négative en Ukraine. À mesure que la situation se stabilise, les marchés s’habituent à la position actuelle, ce qui offre une bonne fenêtre d’opportunité aux haussiers pour évincer certains baissiers et vendeurs à découvert qui sont restés trop longtemps sur leurs positions.

Le prix de l’ETH devrait connaître une poursuite haussière aujourd’hui, car ce vent arrière sera remis à la session américaine et déclenchera le troisième tour de traders achetant dans l’action des prix. Cela devrait aider les traders ETH à atteindre 2 830 $ avec le pivot mensuel et la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours, car le double plafond empêche plus de hausse. Attendez-vous à ce que l’objectif de prix de demain soit fixé à 3 018 $, avec une cassure au-dessus de 3 000 $ établissant 7 % supplémentaires de gains intrajournaliers.

Graphique journalier ETH/USD

Bien sûr, ces étincelles de soulagement ne tiennent qu’à un fil contre toute manchette négative qui pourrait sortir de l’Ukraine. Les rumeurs selon lesquelles les cessez-le-feu ne tiennent pas pourraient suffire à voir le prix de l’ETH retomber au prix d’ouverture à 2 577 $ et éventuellement s’aggraver et commencer à former une bougie baissière rouge pendante pour tomber à 2 400 $. Cela signifierait une perte possible d’environ 7%.