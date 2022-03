Bitcoin dépasse 41 000 $ après la publication par inadvertance de la déclaration crypto de Yellen | Cryptomonnaie

« En vertu du décret, le Trésor s’associera à des collègues interinstitutions pour produire un rapport sur l’avenir de la monnaie et des systèmes de paiement », a ajouté Yellen.

Bitcoin a ramassé une offre et a augmenté de près de 7% à 41 900 $ après que CoinDesk a rapporté les commentaires de Yellen, apaisant les nerfs du marché. D’autres crypto-monnaies importantes comme ETH, SOL, LUNA ont emboîté le pas, selon les données de CoinDesk.

« Sur la base des remarques, la crypto EO est positive et appelle à une approche coordonnée et globale de la politique des actifs numériques qui soutiendra l’innovation responsable », a tweeté Cameron Winklevoss de Gemini Trust.

« J’applaudis cette approche constructive d’une réglementation réfléchie de la cryptomonnaie et j’ai hâte de travailler avec les différentes parties prenantes pour garantir que les États-Unis restent un leader de la cryptomonnaie », a ajouté Winklevoss.

Le décret exécutif tant attendu de la Maison Blanche visant les crypto-monnaies a récemment attiré l’attention, grâce à la spéculation selon laquelle de riches Russes pourraient utiliser des bitcoins et des pièces stables indexées sur le dollar pour contourner les sanctions économiques imposées par l’Occident. En tant que tel, plusieurs analystes craignent que l’administration Biden adopte une position ferme sur l’évolution du secteur de la cryptomonnaie.

Alors que les commentaires de Yellen ont révélé une approche équilibrée, les inquiétudes concernant l’utilisation de la crypto à des fins de financement illicite persistent. « Le décret traitera des risques liés aux financements illicites, protégera les consommateurs et les investisseurs, et préviendra les menaces pour le système financier et l’économie en général », a déclaré la déclaration désormais supprimée de Yellen.