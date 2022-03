Le prix du bitcoin se dirige vers le bas de la croix de confirmation, avant la commande du président Joe Biden | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin s’est stabilisé avant le décret exécutif sur les crypto-monnaies du président Joe Biden.

Au milieu des sanctions mondiales, Bitcoin trouve utilité et adoption des deux côtés de la guerre russo-ukrainienne.

Le Credit Suisse, une institution avec 800 milliards de dollars d’actifs sous gestion, estime que Bitcoin pourrait bénéficier d’un nouvel ordre monétaire.

Les analystes pensent que Bitcoin est sur la bonne voie pour atteindre une confirmation croisée, révélant un prix plancher approximatif pour BTC.

Le prix du bitcoin s’est remis de la chute du marché de la cryptomonnaie, affichant des gains de 7,8 % du jour au lendemain. Les analystes sont optimistes quant à la reprise de l’actif alors qu’il se rapproche d’un indicateur qui détermine le prix plancher dans le cycle actuel.

Récupération de Bitcoin sur les cartes avant le décret du président américain

Le président américain Joe Biden devrait signer un décret exécutif sur les crypto-monnaies. Avant cette commande, il y a eu une reprise massive du prix du Bitcoin et BTC s’est finalement stabilisé avant la commande, après avoir enregistré des gains de près de 8 % du jour au lendemain.

Les sanctions de l’Union européenne et des États-Unis contre la Russie ont augmenté, alors que la guerre russo-ukrainienne fait rage. Le bitcoin a trouvé une utilité des deux côtés, dans la guerre en Ukraine, poussant son adoption à la hausse.

Les partisans estiment que l’adoption de Bitcoin pourrait augmenter de manière constante à mesure que les tensions géopolitiques augmentent.

Leader des services financiers et banque d’investissement mondiale, le Credit Suisse gère actuellement 800 milliards de dollars d’actifs. Les analystes de la firme estiment que Bitcoin pourrait bénéficier du nouvel ordre monétaire qui émerge à la fin de la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et identifié une confirmation croisée. L’indicateur pourrait confirmer le prix plancher du Bitcoin dans le cycle de prix actuel. @TheRealPlanC, analyste et trader crypto, note que la croix arrive, et cela pourrait signaler un renversement de tendance dans Bitcoin.

Les analystes de Netcost-Security ont prédit que le risque de baisse de Bitcoin se poursuit et que l’actif pourrait subir une nouvelle baisse. Les analystes affirment qu’une baisse en dessous de 37 000 $ signalera la formation d’un modèle de drapeau baissier dans la tendance des prix du Bitcoin.