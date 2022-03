Le Trésor va lancer une initiative d’éducation financière autour des investissements crypto | Cryptomonnaie

Le département du Trésor des États-Unis lance une nouvelle initiative pour sensibiliser aux risques liés à l’investissement dans les actifs numériques.

Cette décision intervient alors que la classe d’actifs passe d’un marché de niche à un investissement traditionnel, selon un haut responsable du Trésor, attirant potentiellement des investisseurs moins sophistiqués.

La « Commission d’éducation à la littératie financière » du Département élabore du matériel pédagogique conçu pour informer le public sur le fonctionnement des actifs crypto et sur la manière dont ils diffèrent des actifs traditionnels.

La sous-secrétaire au Trésor pour les finances intérieures, Nellie Liang, a déclaré à Reuters que la cible démographique est celle des personnes qui ont un accès limité aux services financiers traditionnels. Elle a déclaré :

« Nous entendons de plus en plus parler d’investisseurs et de ménages qui achètent des actifs crypto, et nous reconnaissons la complexité du fonctionnement de certains de ces actifs. »

Liang a ajouté que c’était un domaine où plus d’éducation et de sensibilisation « seraient utiles ».

Une meilleure éducation et une meilleure littératie financière sont évidemment d’intérêt public, car il y a eu des critiques selon lesquelles l’accent mis par les régulateurs à ce jour sur la «protection» des consommateurs a en fait conduit à l’exclusion des communautés défavorisées de l’accès aux opportunités de création de richesse crypto.

Cleve Mesidor, fondatrice du National Policy Network of Women of Color in Blockchain, a récemment déclaré à Cointelegraph Magazine :

« S’ils étaient davantage axés sur la littératie financière, la formation professionnelle et la formation de la main-d’œuvre, ce serait acceptable, mais ils se concentrent principalement sur le protectionnisme des consommateurs. »

La nouvelle division de l’éducation comprend 20 agences différentes, dont la Securities and Exchange Commission. L’initiative pourrait apaiser les inquiétudes des régulateurs concernant les risques associés à l’investissement dans la cryptomonnaie et pourrait renforcer leur mission continue de protéger les investisseurs contre les escroqueries de l’industrie.

Le département du Trésor semble adopter une approche proactive du problème, reconnaissant que les actifs numériques pourraient offrir des avantages supplémentaires pour les paiements transfrontaliers ou l’inclusion financière. Liang a ajouté :

« Nous essayons simplement de sensibiliser sans essayer d’éradiquer les nouvelles technologies et les nouvelles innovations. »

Cette semaine, le président américain Joe Biden devrait signer un décret résumant la stratégie du gouvernement pour gérer les actifs crypto. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a révélé par inadvertance les détails de la commande aujourd’hui, qui ordonnera également au ministère de la Justice, au Trésor et à d’autres agences d’étudier les impacts juridiques et économiques du développement de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC).

Les initiatives éducatives ne se limitent pas seulement aux départements gouvernementaux. En janvier, la superstar du basket-ball LeBron James s’est associée à Crypto.com pour lancer une initiative éducative visant à enseigner aux étudiants de sa ville natale d’Akron la crypto-monnaie et la technologie blockchain.

En février, Cointelegraph a rapporté que la plate-forme P2P Paxful avait lancé « La Casa Del Bitcoin », un nouveau centre d’enseignement et de formation au Salvador pour offrir des opportunités d’apprentissage gratuites liées au Bitcoin et aux crypto-monnaies.

La campagne d’éducation va également dans les deux sens, car les principales entreprises de cryptomonnaie ont accru leur lobbying sur Capitol Hill au cours de l’année écoulée. Des entreprises telles que Ripple Labs et Coinbase ont intensifié leurs efforts pour «éduquer» les décideurs politiques sur l’industrie et sa technologie sous-jacente.