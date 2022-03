Le prix du Dogecoin a une chance de se rétablir en cassant 0,16 $ | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin poursuit sa tendance à la baisse sur dix mois alors qu’il traverse le niveau de support de 0,127 $.

DOGE est susceptible de s’effondrer de 35 % à 0,075 $ si la pression de vente continue de s’accumuler.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,163 $ invalidera la thèse baissière et favorisera la possibilité d’une tendance haussière.

Le prix du Dogecoin ne montre aucun signe de ralentissement de la baisse qui se poursuit depuis son sommet historique en mai 2021. Le crash qui en résulte semble atteindre un écart de juste valeur (FVG), ajoutant de la crédibilité à cette baisse entrante.

Le prix du Dogecoin fait face à la menace d’un crash

Le prix du Dogecoin a atteint un sommet historique à 0,744 $ le 7 mai 2021 et est sur une tendance à la baisse depuis. Ce rallye baissier de dix mois a fait chuter la valeur marchande de DOGE de 84% à l’endroit où il se négocie actuellement – 0,118 $.

Le récent crash a poussé la pièce meme à briser le niveau de support immédiat à 0,127 $, poussant les chances en faveur des baissiers. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Dogecoin poursuive sa descente à 0,074 $ en raison de la présence du FVG, allant de 0,0075 $ à 0,119 $.

Le mouvement total constituerait un crash de 35% et c’est probablement là qu’un fond local se formera pour DOGE.

Graphique DOGE/USDT sur 3 jours

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient cette baisse. Cet indice montre que le plancher de soutien immédiat à 0,111 $ est inexistant et sera probablement facilement franchi par un pic à court terme de la pression de vente.

Par conséquent, le prix Dogecoin devrait baisser à 0,045 $, où environ 556 740 adresses ont acheté environ 10,89 milliards de jetons DOGE. Cette barrière coïncide étroitement avec l’objectif obtenu d’un point de vue technique et est le seul support stable qui devrait être en mesure d’absorber la pression vendeuse entrante.

DOGE GIOM

La baisse du nombre de transactions importantes d’une valeur de 100 000 $ ou plus, de 1 710 à 1 190, signale davantage la nature baissière du prix du Dogecoin. Cette baisse de 30% des transferts qui sert de proxy de la thèse d’investissement des baleines indique que ces investisseurs ne sont pas intéressés par DOGE aux niveaux de prix actuels.

DOGE grosses transactions

Alors que les choses semblent sombres pour le prix du Dogecoin, une augmentation rapide de la pression d’achat qui pousse DOGE à produire un chandelier quotidien au-dessus de 0,163 $ créera un sommet plus élevé, laissant présager une tendance à la hausse. Une telle décision invalidera la thèse baissière du prix du Dogecoin.