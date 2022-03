First Mover Asia : l’approche stricte de Singapour en matière de cryptomonnaie ; Bitcoin augmente malgré la nervosité des investisseurs à propos de la guerre | Cryptomonnaie

Les normes élevées de Singapour pourraient décourager certaines sociétés de cryptomonnaie d’établir des opérations dans la cité-État ; les investisseurs étaient aux prises avec les derniers développements en Ukraine et attendaient mercredi la commande de crypto du président américain Joe Biden.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin et Ether ont légèrement augmenté, mais les investisseurs attendaient nerveusement le prochain tournant en Ukraine et un décret exécutif sur la cryptomonnaie tant attendu par le président américain Joe Biden

Insights: L’approche stricte de Singapour en matière de cryptomonnaie peut dissuader certaines entreprises du secteur d’y établir une présence.

Point de vue du technicien : des zones de prix étroites pourraient profiter aux transactions BTC à court terme. Assistance à 37 000 $ ; résistance à 43 000 $ – 45 000 $

Des prix

Bitcoin (BTC) : 38 673$ +0,9%

Éther (ETH) : 2 574 $ + 2,6 %

Meilleurs gagnants

Les meilleurs perdants

Le bitcoin a légèrement augmenté mardi au milieu d’une autre journée d’horreur et de tumulte en Ukraine, et d’angoisse économique dans le monde au-delà. Les investisseurs nerveux attendaient également mercredi un décret exécutif sur la cryptomonnaie tant attendu du président américain Joe Biden qui définira l’approche du pays en matière de réglementation.

Pourtant, au moment de la publication, le bitcoin (BTC) s’échangeait à environ 38 600 $, en légère hausse par rapport aux 24 heures précédentes. Ether (ETH) changeait de mains à un peu moins de 2 600 $, soit un gain d’environ 2,5 % sur la même période. Les autres altcoins majeurs étaient un sac mélangé.

« Le bitcoin est plus élevé ce jour-là, car l’appétit pour le risque a montré des signes de vie après que les actions américaines aient connu la pire déroute en quelques années », a écrit Edward Moya, analyste principal des marchés d’OANDA Americas, dans un e-mail.

La Russie a poursuivi sa campagne pour isoler les principaux ports ukrainiens de la mer Noire au sud et assiéger ses principales villes, bombardant des cibles militaires et, de plus en plus, civiles. Plus de deux millions d’Ukrainiens ont fui leur pays dévasté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a juré de « se battre jusqu’au bout, en mer, dans les airs », faisant écho à Winston Churchill, Premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une allocution vidéo émouvante.

Les États-Unis, les pays européens et d’autres pays, qui ont condamné l’invasion non provoquée, ont continué d’augmenter la pression économique sur la Russie. Biden a annoncé que les États-Unis interdiraient l’importation de pétrole russe. Le prix du Brent a grimpé à 130 dollars le baril, faisant grimper les prix de l’énergie dans le monde entier. Le prix d’un gallon d’essence aux États-Unis a atteint une moyenne de 4,17 $ par gallon, un record absolu.

Pendant ce temps, une nouvelle série de grandes marques internationales, dont McDonald’s (MCD) et Coca-Cola (KO), ont annoncé qu’elles suspendaient leurs opérations en Russie. Les derniers événements et le décret exécutif sur la cryptomonnaie attendu de l’administration Biden ont contribué aux craintes des investisseurs.

Moya a noté que « les fondamentaux du bitcoin sont toujours solides, mais de nombreux commerçants actifs suspendent le commerce de la cryptomonnaie et se concentrent sur une poignée de transactions de supercycle de matières premières ». Il a ajouté: « Bitcoin forme une fourchette de négociation et au cours des prochaines semaines, il pourrait s’échanger entre 35 000 $ et 45 000 $. »

Marchés

S&P 500 : 4 170 -,7 %

DJIA : 32 632 -.5%

Nasdaq : 12 795 -.2%

Or : 2 052 $ +2,7 %

Connaissances

Quel est l’intérêt de la licence de jeton de paiement numérique de Singapour si c’est trop difficile à obtenir ?

Il y a trois ans, Arthur Hayes s’est vanté (en plaisantant) lors d’un débat que son échange de crypto BitMEX était aux Seychelles parce que les régulateurs pouvaient être soudoyés avec une noix de coco.

Hayes essayait d’irriter son adversaire de débat acariâtre sur scène tout en illustrant de manière colorée qu’il existait des régulateurs alternatifs à ceux de New York.

Personne n’a aimé ce commentaire, des régulateurs de la capitale seychelloise au ministère américain de la Justice, et la phrase a finalement été citée dans l’acte d’accusation contre Hayes.

Mais en 2022, New York n’est pas le seul organisme de réglementation, car d’autres capitales financières rivalisent pour attirer l’industrie de la cryptomonnaie.

Singapour est souvent désignée comme le prochain hub de cryptomonnaie en Asie, notamment en raison de sa réputation de gouvernance impeccable et d’un état de droit strict.

Son fondateur, l’homme fort, Lee Kuan Yew, considérait que la voie de la nation vers la prospérité était celle de la bonne gouvernance et de l’honnêteté. Contrairement à ses voisins, le gouvernement n’est pas dirigé par des kleptocrates : ses fonctionnaires sont bien payés pour leur compétence, la police n’accepte pas de pots-de-vin et l’eau du robinet est potable.

Autant que le régulateur des Seychelles pourrait avoir une intention honnête et être dirigé par des gens avisés, la perception du pays parmi certaines personnes est que c’est le tiers monde.

Ainsi, lorsque l’Autorité monétaire de Singapour, son régulateur et banque centrale tout-en-un, a commencé à créer un cadre de chiffrement complet appelé licence Digital Payment Token, l’industrie était enthousiaste.

Il n’y a aucune raison de rester garés dans des endroits avec une réputation moins que stellaire, pensait l’industrie. Passons tous à Singapour.

Du tiers-monde au premier, mais pour l’ère de la crypto.

Depuis l’ouverture des portes aux candidatures début 2020, 180 entreprises ont demandé une licence DPT. Mais 30 candidatures ont été retirées, dont celle de Binance, et deux ont été carrément rejetées.

C’est un entonnoir assez pointu, en particulier pour une classe d’actifs en pleine maturité.

Nous sommes en 2022, pas en 2012. La crypto est jeune par rapport aux autres classes d’actifs, mais elle a évolué rapidement.

« La norme de Singapour est très élevée et ils vous demanderont d’imposer des règles de voyage sur votre plate-forme », a déclaré à CoinDesk Patrick Chiu, fondateur d’AP Capital à Hong Kong, un fonds doté d’un portefeuille d’actifs numériques en pleine croissance.

Les règles de voyage impliquent des exigences strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) sur les fonds entrants et sortants.

Chiu a déclaré que les termes de la licence contiennent des termes et des stipulations qui « ne sont pas typiques des échanges mondiaux ».

Tout le monde était invité à postuler, a déclaré Chiu. Mais il y a un grand mur réglementaire.

Jusqu’à présent, seules quatre entreprises ont été approuvées pour une licence DPT, une cinquième recevant une approbation de principe.

Inclus dans la liste est DBS (qui compte le fonds souverain de Singapour comme son principal actionnaire), qui a ouvert un bureau de négociation réservé aux investisseurs accrédités au début de 2021.

Mais les noms fidèles habituels de la crypto sont absents. Bien sûr, il y a beaucoup à dire sur l’abandon de Binance compte tenu de ses bagages. Mais qu’en est-il de Coinbase (COIN) ?

Chiu pense que les exigences élevées en matière de licence peuvent dissuader bon nombre des noms habituels de la cryptomonnaie en raison de la rareté des exigences pour la cryptomonnaie.

Par exemple, la licence nécessite une vérification en face à face de la connaissance de votre client (KYC), a déclaré Chiu. Pas vraiment pratique pour de nombreuses entreprises. Il y a aussi l’exigence que la crypto ne reste que dans un réseau de portefeuilles sur liste blanche à Singapour. Compte tenu de la taille du marché, cela nuirait sans doute à la liquidité.

L’apport de capitaux étrangers est possible, mais en raison des exigences de déclaration, ce n’est tout simplement pas réaliste, en particulier pour les commerçants de crypto qui s’attendent à une vitesse et une liquidité qui ne correspondent à aucune autre classe d’actifs.

Après tout, DBS ne prévoit que maintenant d’offrir à son petit groupe de commerçants de crypto la possibilité d’acheter de la crypto en ligne. Avant, ils devaient passer leurs commandes. La banque prévoit de proposer un produit de détail d’ici la fin de cette année au plus tôt.

La question est de savoir quel type de commerçant ces règles espèrent-elles attirer ? Cela ressemble à un type d’achat et de HODL.

Dans l’état actuel des choses, il existe une voie permettant aux gens d’acheter et de détenir des cryptos dans le cadre du régime de licences, et c’est à peu près tout. Les institutions pourraient s’y intéresser pour l’ajouter à leur bilan, mais il est peu probable que les traders professionnels ou les degens soient très intéressés.

De toute évidence, la finance décentralisée sous licence (DeFi) sera impossible si les actifs numériques ne peuvent pas quitter les portefeuilles de la liste blanche.

Tout cela semble certainement contraire aux principes fondamentaux de la cryptomonnaie.

Bien sûr, la crypto réglementée à Singapour sera aussi impeccable que la gouvernance du pays. Mais si les actifs sont bloqués à Singapour, est-ce que quelqu’un s’en souciera ?

L’avis du technicien

Le graphique Bitcoin sur quatre heures montre le support/résistance (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) a maintenu un support à 37 000 $ au cours des derniers jours, ce qui pourrait donner des objectifs de hausse à court terme vers la zone de résistance de 40 000 $ à 45 000 $. Le support fait référence au niveau des prix auquel on peut s’attendre à ce qu’une tendance baissière marque une pause en raison d’une concentration de la demande ou d’un intérêt d’achat.

La crypto-monnaie s’est récemment échangée autour de 38 700 $ et a augmenté d’environ 3 % au cours des dernières 24 heures. Une pause décisive au-dessus de 40 000 $ pourrait encourager des achats supplémentaires dans la journée de négociation en Asie.

Pour l’instant, des zones de prix étroites pourraient profiter au positionnement à court terme parmi les traders, car la plupart des indicateurs techniques sont neutres.

Un signal d’épuisement à contre-tendance sur le graphique quotidien du bitcoin, selon les indicateurs DeMARK, est apparu lundi. Cela pourrait indiquer une stabilisation à court terme des prix, bien que le signal précédent du 29 décembre n’ait pas entraîné de rebond des prix.

Parfois, lorsqu’ils sont confirmés, les signaux d’inversion peuvent être utiles pour les transactions brèves. Par exemple, il y a eu une configuration technique pour un renversement des prix le 24 janvier, qui a précédé une hausse des prix de 30 %. Dans un marché baissier, cependant, les fluctuations de prix ont tendance à s’estomper dans le sens de la tendance baissière dominante.

BTC devra maintenir un support supérieur à 37 000 $ et franchir le niveau de résistance de 46 700 $ afin de signaler un renversement de tendance.

Événements importants

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : indice des prix à la consommation en Chine (février MoM/YoY)

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : indice des prix à la production en Chine (février en glissement annuel)

Commandes de machines-outils au Japon (février annuel)

16h HKT/SGT (8h UTC) : Discours de Guy Debelle, gouverneur adjoint de la Reserve Bank of Australia (marchés financiers)