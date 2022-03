Le prix de Solana doit franchir ce niveau pour que SOL entre dans une nouvelle course haussière | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est sur le point de confirmer une vente massive.

Les cycles temporels suggèrent qu’un changement de direction se prépare – mais pas avant le 21 mars.

Les haussiers ont un chemin difficile à parcourir pour invalider toute action de prix baissière.

Le prix de Solana est très proche de tomber en dessous de l’un des modèles baissiers les plus forts de l’analyse technique : le triangle descendant. Si les vendeurs peuvent prendre le contrôle et pousser Solana sous la formation, un effacement de 40% est très susceptible de se produire.

Le prix de Solana risque une autre vente massive, mais les cycles temporels indiquent un rallye majeur à venir

Le prix de Solana n’est qu’à un cheveu d’achever l’une des plus fortes baisses de pourcentage depuis son sommet historique formé en novembre 2021. Son niveau de support final à 80 $, s’il est cassé, pourrait signaler un crash rapide jusqu’à la fourchette supérieure du étendu 2021 Volume Point Of Control et l’expansion 100% Fibonacci dans la zone de valeur de 50 $.

Si les acheteurs veulent invalider toute perspective baissière à court terme, ils doivent clôturer le prix de Solana à 102 $ ou plus. Une clôture à 102 $ placerait Solana au-dessus de la plus grande collection de niveaux de résistance près de sa valeur actuelle. Ces niveaux de résistance sont :

Le quotidien Kijun-Sen à 91 $ Le retracement de Fibonacci à 50 % à 92 $ Le Tenkan-Sen du jour à 93$ La ligne de tendance supérieure du triangle descendant à 98 $. Le récent sommet du swing a clôturé à 100 $.

Les traders franchiront une étape importante sur la voie d’une nouvelle course haussière s’ils peuvent clôturer le prix de Solana à 102 $ ou plus. Cependant, à 111 $, le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A) et le retracement de Fibonacci de 38,2 % pourraient stopper toute nouvelle progression. Cependant, la rupture d’un si vaste ensemble de niveaux de résistance inférieurs à 102 $ créerait probablement une future zone de support substantielle pour les traders dans un avenir proche.

SOL/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Du point de vue du cycle temporel, la date de la saison Gann du 21 mars approche rapidement. La date du 21 mars est historiquement un point de lancement pour les grands rallyes haussiers et baissiers pour les crypto-monnaies. Si un marché a eu une tendance à la baisse vers le 21 mars, l’évolution ultérieure des prix deviendra probablement haussière.