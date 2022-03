Prédiction des prix des crypto-monnaies : Cardano, Shiba Inu et Bitcoin – American Wrap 08 mars | Cryptomonnaie

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : le bain de sang crypto devrait se poursuivre jusqu’à fin mars

Le prix du Bitcoin continue de glisser vers le sud, avec des signes avant-coureurs indiquant qu’une baisse majeure est de plus en plus probable. Le cours d’Ethereum confirme une probable reprise de la pression vendeuse. Le prix du XRP ne tient qu’à un fil et se positionne pour une autre baisse majeure.

Cardano devient haussier après l’actualité ukrainienne de l’OTAN

Le prix de Cardano a vu une action haussière sur les prix revenir au cours de la seconde moitié de la journée de négociation. Les nouvelles concernant la nouvelle position de l’Ukraine vis-à-vis de l’OTAN ont fait basculer les marchés dans le monde entier, rendant les marchés boursiers haussiers et les marchés des matières premières annulant la plupart des gains quotidiens. Reste à savoir combien de temps durera ce changement.

Prédiction de prix Shiba Inu: SHIB coincé dans une zone de non-échange

Le prix du Shiba Inu a connu d’importantes prises de bénéfices depuis février. Quoi qu’il en soit, le faible volume sur des périodes plus longues ne suggère PAS que les traders contrôlent SHIB. D’autres preuves d’une zone de non-échange sont affichées sur des périodes plus courtes, car les bandes de Bollinger ont commencé à comprimer notoirement le prix du Shiba Inu.