Prix ​​​​de Solana au point de départ ou d’arrêt alors que Behance d’Adobe ajoute la prise en charge des NFT SOL | Cryptomonnaie

Le plus grand réseau créatif au monde, Behance, a annoncé la prise en charge des NFT basés sur Solana pour les créateurs.

La nouvelle a alimenté un récit haussier parmi les investisseurs, car l’utilité des NFT basés sur Solana pourrait s’améliorer.

Les analystes estiment que le prix de Solana est à un point décisif après avoir été touché par le bain de sang crypto.

Le réseau concurrent d’Ethereum, Solana, a reçu un coup de pouce dans l’adoption de la dernière annonce d’Adobe. Behance prend désormais en charge les NFT basés sur Solana, ce qui augmente son utilité.

Les NFT basés sur Solana sont désormais pris en charge sur le réseau créatif

Behance, considéré comme l’un des principaux réseaux créatifs appartenant à Adobe, accepte désormais les NFT basés sur Solana pour les créateurs, ce qui augmente leur utilité. Avec cette annonce, la plateforme a recueilli le soutien de la communauté crypto.

La plate-forme créative a révélé que les utilisateurs peuvent connecter leurs portefeuilles Phantom pour afficher leurs NFT sur leurs profils Behance.

Le portefeuille basé sur DeFi permettrait aux utilisateurs d’afficher leurs objets de collection numériques et leurs œuvres d’art en plus de leur travail créatif sur la plate-forme de médias sociaux. La nouvelle fonctionnalité a été créée grâce au support de QuickNode.

William Allen, vice-président d’Adobe, à la tête de Behance, estime que les utilisateurs de NFT pourraient avoir des inquiétudes concernant les coûts de transaction élevés et la consommation d’énergie sur le réseau Ethereum. Cela implique que les utilisateurs préfèrent Solana pour ses frais de transaction moins élevés et ses dépenses énergétiques ultérieures.

Les utilisateurs qui ne sont plus associés au réseau Ethereum pourraient envisager des alternatives comme Solana, car une seule transaction sur la blockchain de l’altcoin utilise autant d’énergie qu’une requête de recherche exécutée sur Google. Le coût des transactions sur le réseau Solana est une fraction des frais sur le réseau Ethereum.

Les partisans pensent que cela pourrait augmenter le prix de Solana. Cependant, les analystes ont évalué la tendance des prix de Solana et ont révélé une perspective baissière. Le prix de Solana est à un point décisif car il s’attarde autour du support à 80 $. Skerdian Meta, un analyste crypto, affirme que le SMA de 50 jours agit comme une résistance au prix de Solana. Meta pense que le prix de Solana a formé des creux plus élevés consécutivement et pourrait bientôt sortir de la tendance.

Les analystes de Netcost-Security affirment que Solana pourrait capituler à 50 $ alors qu’un jour d’importance cyclique dans le cycle de prix actuel approche bientôt. Sur la base d’une formation en triangle descendant, la tendance des prix de Solana pourrait s’inverser le 21 mars 2022.

Traditionnellement, un triangle descendant est considéré comme un motif baissier ; cependant, il pourrait être haussier en cas d’inversion de la tendance des prix de Solana.