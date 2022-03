Cardano devient haussier après l’actualité ukrainienne de l’OTAN | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano est toujours à des niveaux extrêmement baissiers, mais un certain soulagement pourrait survenir en raison des récentes mises à jour de l’invasion russe de l’Ukraine.

Le rebond peut être temporaire car des préoccupations plus larges et l’incertitude persistent.

Des risques baissiers subsistent malgré le bond récent.

Le prix de Cardano a vu une action haussière sur les prix revenir au cours de la seconde moitié de la journée de négociation. Les nouvelles concernant la nouvelle position de l’Ukraine vis-à-vis de l’OTAN ont fait basculer les marchés dans le monde entier, rendant les marchés boursiers haussiers et les marchés des matières premières annulant la plupart des gains quotidiens. Reste à savoir combien de temps durera ce changement.

L’action des prix de Cardano voit un certain soulagement, mais la structure globale reste exceptionnellement baissière

Le prix de Cardano a connu une forte hausse intrajournalière lors de la séance de mardi. Le président ukrainien Zelinsky a annoncé que l’Ukraine pourrait ne plus demander l’adhésion à l’OTAN lors d’une conférence de presse en direct. Le Russe Poutine avait précédemment annoncé que l’Ukraine s’abstenant de rejoindre l’OTAN était une condition préalable à la fin de son invasion de l’Ukraine.

À la publication des commentaires du président Zelinksy, les marchés boursiers sont devenus positifs, le NASDAQ progressant de 2 %, le WTI est passé de 6 % à 2 %, Cardano a atteint un sommet de 3,4 % et le Bitcoin a augmenté de 3,6 %. Les prix ont depuis un peu refroidi, mais le prix de Cardano et le marché plus large de la crypto-monnaie restent verts.

Cependant, le prix de Cardano reste dans des conditions très baissières. Il se négocie juste en dessous d’un niveau de capitulation majeur qui pourrait générer un crash majeur vers la zone de valeur de 0,34 $. De plus, le profil de volume devient presque inexistant entre 0,79 $ et 0,35 $, avertissant d’un énorme crash très bientôt si les traders ne prennent pas en charge l’ADA.

Le support à court terme du prix de Cardano est le retracement de Fibonacci de 61,8 % à 0,78 $. De plus, le Chikou Span réagit également au sommet du nuage Ichimoku en tant que zone de support.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ADA/USD

Les oscillateurs hebdomadaires fournissent quelques premières indications qu’un rebond haussier pourrait bientôt se produire. Par exemple, l’indice de force relative est juste au-dessus du premier niveau de survente dans un marché baissier à 30 et l’a maintenu comme support. De plus, le RSI se négocie actuellement aux niveaux les plus bas depuis mars 2019. De même, l’indice composite est proche des creux historiques et a formé une divergence haussière régulière, donnant un autre signal positif qu’un retournement du prix de Cardano pourrait être imminent.

Si les haussiers souhaitent invalider toute projection baissière à court terme d’un effondrement des prix dans la zone de valeur de 0,35 $, le prix Cardano doit maintenir une clôture quotidienne au-dessus de 0,79 $.