Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : le bain de sang crypto devrait se poursuivre jusqu’à fin mars | Cryptomonnaie

L’action des prix du Bitcoin affiche une poursuite baissière si les traders ne parviennent pas à soutenir le BTC.

Le prix d’Ethereum tombe en dessous de deux niveaux de support critiques, confirmant une vente probable.

Le prix XRP atteint un groupe de résistance majeur avec des vendeurs susceptibles de prendre le contrôle.

Le prix du Bitcoin continue de glisser vers le sud, avec des signes avant-coureurs indiquant qu’une baisse majeure est de plus en plus probable. Le cours d’Ethereum confirme une probable reprise de la pression vendeuse. Le prix du XRP ne tient qu’à un fil et se positionne pour une autre baisse majeure.

Le prix du Bitcoin laisse entrevoir une poursuite baissière dans un contexte d’incertitude mondiale

L’action des prix du Bitcoin est victime d’une aversion au risque mondiale plus large en raison de l’invasion russe en cours de l’Ukraine. En conséquence, les marchés des matières premières, des actions, des devises étrangères et des crypto-monnaies ont tous connu des fluctuations de prix massives. En tant qu’actifs à risque les plus risqués, Bitcoin et le reste du marché des crypto-monnaies sont particulièrement touchés par tout évitement du risque.

Bitcoin approche d’un point décisif du point de vue de l’action des prix. BTC a confirmé samedi une cassure baissière idéale d’Ichimoku, créant la première entrée confirmée de ce type depuis le 4 décembre 2021. En règle générale, ce type d’entrée courte déclenche des intérêts courts massifs et une pression de vente ultérieure. Cependant, les baissiers n’ont pas pu ou pas voulu faire baisser le BTC.

Le seul niveau de support restant pour le prix du Bitcoin sur son graphique quotidien est le bas du drapeau baissier actuel à 38 000 $. Si 38 000 $ ne tiennent pas comme support, le prix du Bitcoin est susceptible de se déplacer vers le prochain niveau d’expansion de Fibonacci entre 30 000 $ et 30 500 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Cependant, l’importante date saisonnière de Gann du 21 mars approche. Historiquement, lorsque le prix du Bitcoin se négocie à un niveau élevé ou bas vers le 21 mars, des mouvements massifs de tendance longue commencent. Compte tenu des cycles temporels actuels coïncidant avec la tendance baissière, un retournement haussier est de plus en plus probable vers la fin du mois de mars.

Le prix d’Ethereum pourrait plonger vers 1 800 $

Prix ​​​​Ethereum confirmé et cassure baissière idéale d’Ichimoku vendredi dernier, avec une clôture sous le nuage Ichimoku. Les baissiers n’ont pas été initialement en mesure de faire baisser l’ETH en raison de la zone de support partagée à 2 570 $ – le retracement de Fibonacci de 61,8 % et la ligne de tendance inférieure d’un drapeau baissier. Le retracement de Fibonacci est dérivé du plus haut historique au plus bas de la barre forte du rallye de juillet 2021 à novembre 2021.

La clôture de dimanche a ensuite confirmé une cassure sous le drapeau baissier et le retracement de Fibonacci à 61,8 %. Lors des échanges intrajournaliers de lundi, les haussiers avaient tenté de ramener le prix d’Ethereum à l’intérieur du drapeau baissier, mais avaient échoué.

La même tentative de retour du prix Ethereum à l’intérieur du drapeau baissier s’est produite aujourd’hui. Les vendeurs ont pu pousser le prix d’Ethereum à une clôture en dessous du retracement crucial de Fibonacci de 61,8 % lundi, les acheteurs tentant de ramener l’ETH au-dessus de ce niveau crucial mardi. Cependant, alors que l’ETH approchait du point de contrôle du volume de 2022 et du fanion baissier, la vente a repris sérieusement.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

L’objectif initial pour les baissiers est l’expansion de 100% de Fibonacci à 1 825 $ – mais les vendeurs seront probablement arrêtés au bas de l’hebdomadaire Ichimoku Cloud (non affiché) à 2 300 $. Le bas de l’hebdomadaire Ichimoku Cloud a été un niveau de support principal pour le prix Ethereum et n’a pas encore atteint son niveau de support.

Le potentiel de hausse d’Ethereum est probablement limité au retracement de Fibonacci de 50 % et au bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A) à 2 900 $ pour la semaine.

Le prix du XRP ne parvient pas à revenir dans le nuage Ichimoku, il faut prendre le relais et pousser le XRP à 0,50 $

Le prix XRP a rempli tous les critères requis pour une évasion Ichimoku baissière idéale sur son graphique quotidien dimanche. Il y avait un certain espoir que les traders pourraient empêcher toute nouvelle vente lundi lorsque les acheteurs ont repoussé le XRP à l’intérieur du nuage Ichimoku et au-dessus du Tenkan-Sen – mais cet espoir a été de courte durée. Le rejet ultérieur confirme probablement qu’une nouvelle pression de vente pour le XRP va bientôt commencer.

Le premier objectif projeté pour les vendeurs à découvert est probablement le retracement logarithmique de 50% de Fibonacci du plus récent sommet majeur de 1,96 $ au plus bas de la barre hebdomadaire forte de 0,22 $ – qui est à 0,64 $. Si 0,64 $ échoue en tant que support, le niveau de support suivant pour le prix XRP n’apparaît pas avant le retracement de Fibonacci de 61,8 % à 0,49 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USD

Si les haussiers veulent éviter les perspectives baissières à court terme pour le prix du XRP, ils devront effectuer une cassure haussière idéale d’Ichimoku. Malheureusement, c’est un objectif difficile à atteindre pour les traders car non seulement le prix XRP doit clôturer au-dessus du nuage Ichimoku, mais le Chikou Span doit clôturer au-dessus des chandeliers et être dans un espace ouvert – une clôture à 0,85 $ est le niveau de prix minimum pour confirmer une cassure haussière idéale d’Ichimoku.