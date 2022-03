Le prix MATIC lié à une compression courte, cible 1,85 $ | Cryptomonnaie

Le prix MATIC s’est consolidé entre 1,30 $ et 1,70 $ sur le graphique de 4 heures.

Une diminution du volume de vente suggère que le support a été trouvé à 1,42 $.

Un pic de pression d’achat autour des niveaux de prix actuels pourrait pousser Polygon à 1,85 $.

Le prix MATIC semble afficher une configuration haussière potentielle. Un pic de volume pourrait donner aux traders à court terme la confiance nécessaire pour envoyer Polygon vers 1,85 $ ou même 2 $.

MATIC affiche un retour de prix ambitieux

Les commerçants à court terme effacent la reprise des prix de Polygon depuis plusieurs semaines. À chaque vente, la pression d’achat a légèrement augmenté tandis que le volume de vente semble diminuer. Si le prix MATIC peut imprimer un nouveau chandelier de 4 heures avec un volume croissant, cela peut entraîner une hausse de 30 % à 40 %.

Pourtant, il n’est pas recommandé d’être un acheteur plus tôt dans des événements comme celui-ci. Le moyen le plus sûr de négocier cette configuration haussière potentielle est de placer un stop d’achat au niveau de 1,50 $ ou de permettre au prix MATIC d’éclater et d’entrer en retrait. Cette configuration commerciale individuelle peut attirer de nombreux commerçants à court terme dans un marché aussi difficile.

Graphique MATIC sur 4 heures

Il est toujours préférable d’envisager un scénario opposé, en particulier lors de la négociation des délais intrajournaliers. Le prix MATIC a imprimé un plus bas le 24 février à 1,24 $, ce qui pourrait être la première preuve que les baissiers sont toujours sous contrôle.

Une cassure en dessous de 1,24 $ invalidera cette configuration commerciale haussière à court terme. Le prix MATIC pourrait alors revenir aux 1,15 $ ou même 1,05 $ pour essayer de trouver un support.