Le prix du XRP rebondira après le cessez-le-feu en Ukraine | Cryptomonnaie

L’action des prix XRP tente de dépasser 0,7250 $ et le SMA de 55 jours.

Les haussiers Ripple ont encore du chemin à parcourir vers 0,75 $, pour casser le plus haut d’hier et délivrer un signal haussier.

Attendez-vous à voir un rejet au pivot mensuel à 0,76 $ car le RSI manque de conviction pour toute nouvelle hausse.

L’action des prix XRP est sur le devant de la scène ce matin lors de la session européenne, mais déjà à un premier coup d’œil au graphique, c’est là que se terminent les bonnes nouvelles. Le mouvement est minime, contenu et semble manquer de conviction car les haussiers et les investisseurs ne s’engagent pas à exercer suffisamment de pression pour faire sortir les baissiers de leurs positions. Il semble que le cessez-le-feu actuel en Ukraine apporte un certain soulagement à la baisse des prix du XRP, mais sera interrompu une fois les attaques recommencées, le XRP devant chuter en dessous de 0,70 $.

Le prix XRP peut utiliser la fenêtre de décompression pour réserver de petits bénéfices avant la fin du cessez-le-feu

L’action des prix du XRP est à nouveau positive aujourd’hui alors que les haussiers tentent d’extraire des bénéfices sur des marchés calmes après que le nouveau cessez-le-feu en Ukraine semble se maintenir. Mais les haussiers ne sont pas pleinement engagés dans le mouvement, et l’indice de force relative montre un manque de conviction pour aller en taille réelle, ce qui se traduit par un gain intrajournalier relativement modéré et modeste entre 1 % et 5 % maximum de profit. Attendez-vous à voir les bénéfices se maintenir pendant la session américaine, soit 0,75 $ ou 0,76 $ à la hausse.

En supposant que de bonnes nouvelles devraient se poursuivre dans les heures et les jours à venir, car une autre série de pourparlers a été convenue, attendez-vous à voir une pression haussière avec des plus bas plus élevés et une action des prix poussée contre un plafond à 0,76 $ ou 0,78 $. Lors d’une pause au-dessus de 0,78 $, l’action des prix pourrait voir un mouvement très rapide vers 0,84 $. Cela signifierait un gain de 16% en cours sur la base de certains titres positifs qui persistent et alimentent le rallye dans les prochains jours d’ici la fin de la semaine.

Graphique journalier XRP/USD

Le moindre changement dans les nouvelles négatives pourrait facilement annuler le catalyseur positif actuel du marché. Attendez-vous à voir une pause vers 0,70 $, avec le risque que les baissiers ajoutent à leurs positions courtes en fonction de la gravité des nouveaux titres. Avec ce mouvement, une baisse vers 0,65 $ ou même 0,62 $ ne serait pas impensable car les traders essaieront d’attraper les traders dans un piège et de les faire sortir aussi loin qu’ils le peuvent.