Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Shiba Inu et Dogecoin – European Wrap 8 mars | Cryptomonnaie

L’action sur les prix du Bitcoin est de retour sur le devant de la scène aujourd’hui alors que les marchés mondiaux surfent sur des nouvelles positives d’un cessez-le-feu et d’une nouvelle série de pourparlers entre la Russie et l’Ukraine. L’augmentation du sentiment positif s’est propagée aux crypto-monnaies et a vu des impressions positives à tous les niveaux. Bitcoin n’était pas différent, avec un prix en hausse de 2,30 % pour la journée au moment de la rédaction et un possible tick de plus de 4 % de profit avant la session américaine ce soir.

L’action des prix du Shiba Inu (SHIB) était en retrait ces derniers jours avec quelques rejets fermes la semaine dernière au pivot mensuel et à la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours – offrant aux baissiers deux points d’entrée. Ajoutez à cette équation un dollar plus fort comme valeur refuge, et le prix SHIB était sous la double pression de deux forces baissières. Avec l’annonce du troisième cycle de pourparlers de paix, les marchés sont optimistes et déclenchent une reprise qui pourrait atteindre 0,00002400 $ en intrajournalier, et pourrait même atteindre 0,00002700 $ si de nouveaux signaux de soulagement émergeaient des marchés mondiaux.

Une brève analyse technique et en chaîne sur le prix Dogecoin. Ici, les analystes de Netcost-Security évaluent où DOGE pourrait se diriger ensuite.