Le grand flux d’options Ether protège contre la chute des prix en dessous de 2,2 k $ | Cryptomonnaie

Alors que l’éther glissait à un creux de 10 jours lundi, les acteurs du marché ont pris des paris qui offriraient une protection contre une baisse plus profonde de la deuxième plus grande crypto-monnaie.

Un seul commerçant ou plusieurs commerçants ont acheté plus de 36 000 contrats d’options de vente d’éther cotées sur Deribit expirant le 18 mars, dont plus de 20 000 ont été bloqués sur la plate-forme technologique de gré à gré axée sur les institutions Paradigm, selon le suivi des données basé en Suisse entreprise Laevitas. Les acheteurs d’options de vente gagneraient de l’argent si l’éther tombait en dessous de 2 200 $ d’ici le 18 mars. Cela représente une baisse d’environ 13 % par rapport au prix actuel du marché de 2 514 $.

« Nous avons assisté à une forte demande pour le 18 mars 2200, puts hier alors que les joueurs cherchaient à acheter une protection à court terme sur le niveau de pivot clé de 2200 en ETH », Patrick Chu, directeur des ventes institutionnelles et de la négociation sur la plateforme technologique de gré à gré Paradigm, dit CoinDesk dans un chat Telegram.

Deribit, la plus grande bourse d’options crypto au monde en termes de volumes de transactions et de positions ouvertes, et Paradigm ont lancé il y a trois ans un service de négociation de blocs axé sur les institutions. Les transactions facilitées par Paradigm sont automatiquement exécutées, couvertes et compensées chez Deribit. Une transaction de bloc est généralement une transaction à volume élevé négociée en privé entre deux parties et exécutée de gré à gré.

Sur Deribit, un contrat d’options d’éther représente un ETH. Une option de vente donne à l’acheteur le droit, mais non l’obligation, de vendre l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé au plus tard à une date précise. Un acheteur de put est implicitement baissier sur le marché, tandis qu’un acheteur d’option d’achat est haussier.

Les traders avertis détenant des positions longues sur le marché au comptant ou à terme achètent généralement des options de vente lorsqu’ils craignent une baisse temporaire du prix de l’actif. Cependant, les traders traitent parfois les options comme des véhicules de spéculation, exprimant leur biais baissier par le biais d’options d’entrée de positions longues ou en créant des spreads – en achetant des options de vente proches du prix actuel du marché et en vendant une quantité égale d’options de vente en dessous du prix du marché.

Selon Laevitas, la plupart des transactions sur le put de 2 200 $ enregistrées lundi étaient de simples achats et ne semblaient pas faire partie d’une stratégie d’options complexe. « La plupart d’entre eux étaient des transactions pures et simples, peut-être des couvertures à court terme », a déclaré Laevitas dans un chat Twitter.

Depuis novembre, l’éther a tendance à baisser. Les vendeurs se sont essoufflés autour de 2 200 $ fin janvier, établissant le chiffre psychologique comme un soutien crucial.

Depuis fin janvier, le marché des options a constamment affiché un biais baissier sur toutes les périodes, les biais put-call sur une semaine, un, trois et six mois renvoyant des valeurs positives. Les biais put-call mesurent le coût des puts par rapport aux call.