Le prix du bitcoin approche du creux de six mois contre une sortie massive des échanges | Cryptomonnaie

Les commerçants continuent de balayer Bitcoin des bourses pour la vingt-sixième semaine consécutive.

Le prix du bitcoin a approché son point le plus bas en six mois, au milieu d’importantes sorties d’échange.

Le prix du bitcoin a anéanti ses gains hebdomadaires alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie prenait de l’ampleur.

Les analystes estiment que le prix du Bitcoin risque de chuter à 35 000 dollars dans une tendance à la baisse continue.

Le prix du Bitcoin a connu une chute massive après avoir enregistré des gains au cours de la semaine dernière. Les commerçants ont continué à ramasser Bitcoin sur les bourses alors que le prix de l’actif oscillait près d’un creux de six mois, mais bien que cela ait entraîné une pénurie d’approvisionnement, il n’a pas réussi à faire grimper le prix de BTC.

La pénurie d’approvisionnement en bitcoins ne parvient pas à alimenter la hausse des prix

Pendant vingt-six semaines consécutives, Bitcoin a régulièrement quitté les échanges. Malgré le récent bain de sang crypto, les commerçants ont continué à balayer BTC des échanges, créant une pénurie d’approvisionnement.

Historiquement, la baisse des réserves de Bitcoin sur les bourses indique que les commerçants stockent l’actif pour un investissement à plus long terme. Cela a tendance à entraîner une pénurie d’approvisionnement immédiat sur les bourses, ce qui alimente une hausse des prix du BTC. Cependant, la récente accumulation de Bitcoin n’a pas encore déclenché de rallye dans l’actif. Bitcoin se situe près de son creux de six mois après la récente baisse des prix.

Sortie d’échange net Bitcoin

Alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie s’intensifie, les gains de prix du Bitcoin de la semaine dernière – après que l’actif a été utilisé comme moyen de contourner les sanctions – ont été complètement anéantis, en raison des menaces d’une répression croissante de la part des États-Unis et d’autres.

Maintenant, les partisans pensent que le prix du Bitcoin est sur le point de s’inverser, cependant, car une adresse de baleine statique, inactive depuis près de huit ans, a été activée aujourd’hui. Le grand investisseur en portefeuille détient 407 Bitcoins depuis 2013, d’une valeur actuelle de 15 millions de dollars. L’activité du portefeuille Whale indique un renversement de tendance du prix du Bitcoin.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et prédit une baisse à 35 000 $. Les analystes de Netcost-Security estiment que du point de vue des graphiques quotidiens et sur trois semaines, le prix du Bitcoin est au plus bas. Les analystes ont identifié une torsion de Kumo, modifiant l’élan du nuage Ichimoku. Cela implique qu’une baisse du prix du Bitcoin est imminente.