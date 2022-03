Kiyosaki appelle à investir dans Bitcoin | Cryptomonnaie

Avec une forte baisse au cours du week-end, Bitcoin a anéanti les gains initiaux, a cédé les positions aux baissiers après la troisième semaine consécutive de gains. Samedi et dimanche, il y a eu des tirages à 34 000 $ sur le marché peu liquide. Ainsi, le taux de la première crypto-monnaie est tombé à 38 000 $ avec une perte de 3,8 %. Cependant, au cours des dernières 24 heures, BTC a atteint 39 000 $ tandis qu’Ethereum a perdu 4,5 %. Les autres principaux altcoins du top dix passent de 2 % (XRP) à 6,8 % (LUNA).

Selon CoinMarketCap, la capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie a diminué de 3,8 %, à 1,71 billion de dollars. L’indice de dominance du bitcoin est passé de 42,9 % vendredi à 42,3 % en raison de la vente de bitcoin au cours du week-end.

L’indice de peur et de cupidité de la crypto-monnaie est à 23 maintenant, restant dans un état de « peur extrême ». Rétrospectivement, au milieu de la semaine, l’indice a eu un moment en position neutre.

L’équipe d’analystes de FxPro a mentionné que les ventes avaient été déclenchées par des informations selon lesquelles le pool BTC.com avait interdit l’enregistrement des utilisateurs russes. Les crypto-monnaies ne restent pas à l’écart de la politique, et elles confirment faiblement le rôle d’alternative au système bancaire maintenant, soutenant les sanctions de l’UE et des États-Unis contre la Russie, et montrant leur propre initiative. La nouvelle est apparue que la Suisse gèlerait les actifs crypto des Russes qui tombent sous le coup des sanctions.

En seconde partie de semaine, le bitcoin a perdu la quasi-totalité de sa croissance sur fond de baisse des indices boursiers. Bien que la semaine dernière ait commencé sur une vague positive : BTC a ajouté près de 8 000 $ (21 %) depuis lundi précédent, mais n’a pas pu surmonter la forte résistance des sommets de la mi-février à environ 45 000 $ et la moyenne mobile de 100 jours. S’agissant des perspectives, la pression sur tous les actifs risqués continuera d’être exercée par la situation autour de l’Ukraine, où les hostilités se déroulent depuis deux semaines.

Il convient de mentionner que l’investisseur et écrivain de renommée mondiale Robert Kiyosaki a déclaré que les États-Unis « détruisaient le dollar » et a appelé à investir dans l’or et le bitcoin.

Dans le même temps, le fondateur de la société d’investissement SkyBridge Capital (Anthony Scaramucci) est convaincu que le bitcoin atteindra 100 000 dollars d’ici 2024. Pour le moment, il a investi environ 1 milliard de dollars dans BTC. Plis, un groupe de sénateurs américains élabore un projet de loi qui ouvre l’accès au marché de la cryptomonnaie aux investisseurs institutionnels.

Et une autre nouvelle à considérer : la ville de Lugano en Suisse a reconnu le bitcoin et le principal stablecoin Tether (USDT) comme monnaie légale.