Le prix Dogecoin trébuche après la sortie publique du portefeuille MyDoge pour les utilisateurs iOS | Cryptomonnaie

Le portefeuille MyDoge, exclusivement conçu pour Dogecoin, a récemment été rendu public pour les utilisateurs iOS.

Le vice-premier ministre ukrainien a annoncé que la nation déchirée par la guerre avait commencé à accepter des dons en Dogecoin.

Le prix du Dogecoin a eu du mal à se remettre de la récente baisse malgré l’augmentation de l’utilité et de l’adoption.

Le prix du Dogecoin a chuté lors du récent bain de sang du marché de la cryptomonnaie, affichant des pertes de 4 % au cours de la dernière journée. Les analystes ont une perspective baissière sur la pièce meme, prédisant une nouvelle baisse des prix.

Le prix du Dogecoin pourrait poursuivre sa tendance à la baisse alors que l’effusion de sang se poursuit

Le récent bain de sang dans la cryptomonnaie a anéanti 200 milliards de dollars du marché. Le prix du Dogecoin a chuté dans le bain de sang, affichant des pertes de 4 % au cours de la semaine dernière. Le co-créateur de Dogecoin, Billy Markus, a confirmé le lancement de MyDoge, un portefeuille pour les utilisateurs iOS.

L’application de portefeuille prend en charge les transferts depuis n’importe quel échange de crypto-monnaie. Markus a révélé que les développeurs de Dogecoin n’avaient pas développé l’application. Au lieu de cela, un groupe de designers autonomes y a travaillé.

Les clients exécutant des appareils Apple peuvent accéder à Dogecoin via le portefeuille. Les développeurs du portefeuille MyDoge l’ont développé comme un « portefeuille social pour la monnaie populaire », offrant des services gratuits, sécurisés et non dépositaires.

Les partisans s’attendaient à ce que le lancement du portefeuille MyDoge facilite l’adoption de Dogecoin afin d’alimenter un récit haussier pour le prix de la pièce meme. Cependant, le prix du Dogecoin n’a pas réussi à se remettre de la baisse.

L’acceptation par l’Ukraine des dons Dogecoin a ouvert la voie aux utilisateurs pour utiliser la pièce meme.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Dogecoin et ont prédit que la pièce meme pourrait bientôt monter en flèche. @AltcoinSherpa, un analyste crypto pseudonyme, estime que Dogecoin est dans la zone d’achat.

Les analystes de Netcost-Security ont prédit que le prix du Dogecoin pourrait chuter à 0,15 $. Les analystes ont observé que le prix Dogecoin est dans une zone de congestion depuis plus de 300 jours maintenant et soutiennent que l’équilibre du temps et du prix dans le graphique des prix Dogecoin implique un mouvement substantiel au cours des 15 prochains jours.