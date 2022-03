First Mover Asia : le capital de Singapore VC Lightbulb équilibre les 3 volets de l’investissement esg | Cryptomonnaie

Le monde de la cryptomonnaie s’est davantage concentré sur les questions environnementales que sur les aspects sociaux et de gouvernance de différents projets ; les principaux cryptos étaient dans le rouge dimanche alors que l’invasion russe s’intensifiait.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Insights : Un VC de Singapour considère que les trois parties de l’ESG sont tout aussi importantes dans l’investissement.

Marchés : Bitcoin et la plupart des principaux altcoins étaient dans le rouge dimanche.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 38 408 $ -2,4 %

Éther (ETH) : 2 550 $ -4,1 %

Meilleurs gagnants

«

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

«

Les meilleurs perdants

Cryptos a un week-end perdu

Le bitcoin a commencé à chuter vendredi soir et a continué de chuter au début du week-end avant de s’arrêter temporairement à environ 39 000 dollars. Au moment de la publication, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait en dessous de 38 500 $. L’éther et les principaux altcoins étaient dans le rouge dimanche.

Le déclin de Bitcoin a commencé alors que de mauvaises nouvelles tout au long de la semaine dernière ont anéanti même les moindres espoirs d’une résolution de l’assaut russe et effacé les gains du début de la semaine lorsque les investisseurs ont vu l’utilisation séparée de la crypto par l’Ukraine et la Russie comme une preuve de son potentiel.

« La baisse de vendredi a été un retour aux prix qui ont grimpé lorsque les gens pensaient qu’il pourrait y avoir plus d’échappatoire à la cryptomonnaie à la suite des banques fiduciaires et des passerelles de paiement en Russie et en Ukraine limitant l’accès », Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds BitBull Capital, a écrit dans un texte à CoinDesk. « Le prix serait soutenu s’il y avait une désescalade avec le conflit Russie/Ukraine. »

Cela semblait peu probable dimanche alors que la Russie poursuivait ses attaques brutales contre l’Ukraine, le président russe Vladimir Poutine rejetant toute ouverture à un cessez-le-feu, même à une trêve ciblée qui permettrait aux citoyens de Marioupol, un port assiégé d’environ 500 000 personnes, de fuir. La Russie a ciblé Marioupol et d’autres ports de la mer Noire pour isoler la côte sud de l’Ukraine avec son accès au transport maritime et à l’industrie.

Les forces russes ont pilonné d’autres grandes villes ukrainiennes avec de l’artillerie et des tirs de roquettes, selon plusieurs rapports. Dans un cas, des tirs de mortier ont tué une mère et ses deux enfants alors qu’ils évacuaient la ville d’Irpin près de la capitale de Kiev. Les médias européens et nord-américains faisant état de l’invasion se sont même retrouvés attaqués à au moins une occasion.

Pendant ce temps, les trois plus grandes sociétés de cartes de crédit, American Express, Visa et Mastercard, ont annoncé ce week-end qu’elles suspendraient leurs opérations en Russie. Cette décision s’est ajoutée à une vague de sanctions par des pays alignés contre la Russie dans l’espoir de paralyser son économie. Il y a déjà des signes que les sanctions sont dures alors que la valeur du rouble par rapport au dollar a chuté à moins d’un centime.

Au moment de la publication, Bitcoin avait baissé d’environ 2,5 % au cours des dernières 24 heures et de plus de 7 % depuis vendredi matin, alors que la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait encore à environ 41 600. Ether changeait de mains à environ 2 550 $ dimanche, en baisse de plus de 4 % par rapport à la veille.

DiPasquale pense que le bitcoin pourrait atteindre « sa prochaine résistance juste en dessous de 36 000 dollars avant de rebondir jusqu’à 40 000 dollars », et a noté que « de nombreux investisseurs à long terme » pourraient y voir « une opportunité d’achat ». Mais il a ajouté que « les nouveaux investisseurs sont nerveux compte tenu de l’incertitude mondiale, ainsi que de l’incertitude » concernant le décret exécutif de l’administration Biden sur la crypto dans un avenir proche.

Marchés

S&P 500 : 4 328 -0,7 %

DJIA : 33 614 -0,5 %

Nasdaq : 13 313 -1,5 %

Or : 1 970 $ +1,7 %

Connaissances

Singapore VC Lightbulb Capital considère E, S et G tout aussi importants

L’ESG est un problème de division dans la cryptomonnaie.

Beaucoup dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi) associent l’acronyme à la première lettre : E, pour environnemental (le reste est Social et Gouvernance). Et avec cela viennent les conceptions du verdisme militant, avec toutes ses critiques de la technologie blockchain pour « faire fondre la terre ».

Les inquiétudes d’Elon Musk concernant les informations d’identification ESG de Bitcoin ont contribué à provoquer un crash de crypto en mai dernier, et les développeurs et entrepreneurs de crypto à terme reçoivent un certain degré d’hostilité dans l’industrie.

Mais attendez une minute, fait valoir Daniel Liebau de Lightbulb Capital. Lightbulb Capital travaille avec Modular, basé à Singapour, pour apporter une réforme à DeFi en utilisant un terme familier aux investisseurs de TradFi.

Liebau veut que le monde sache que le S et le G sont des critères distincts parfois négligés en matière d’ESG – et nous devons nous concentrer sur les trois aspects de la même manière.

Pour Modular, le S dans ESG peut signifier social, mais il veut également utiliser le S pour mettre l’accent sur la durabilité. Il ne s’agit pas seulement de l’empreinte carbone (important car Modular préfère les projets de preuve de participation moins énergivores), mais plutôt du potentiel à long terme du projet.

« Il est intéressant de voir comment les personnes ou les projets entrent et sortent du top 10 sur CoinMarketCap au fil du temps », a déclaré Liebau à CoinDesk. « Nous voulons finalement être ces plates-formes qui restent très longtemps parce que d’autres personnes peuvent s’appuyer sur elles et créer des applications de type commerce peer-to-peer. »

Liebau soutient que les plates-formes axées sur des choses comme l’inclusion financière plutôt que, par exemple, les applications de loterie sont les plus durables.

L’autre façon dont Modular utilise S est pour le social. Lors de l’analyse d’une opportunité d’investissement, l’entreprise recherche les projets suivants sur les plateformes de médias sociaux. Pourquoi? Liebau souligne qu’il existe de nombreuses recherches qui corrèlent entre le suivi social et l’adoption de la plateforme.

« Vous pouvez dire qu’il existe des plates-formes qui sont peut-être techniquement brillantes. … Ils cochent toutes les cases d’un point de vue économique, technologique et de conception, mais ils n’ont pas réussi à attirer une communauté, qui peut ensuite conduire à l’adoption », a déclaré Liebau.

Et qu’en est-il du G comme gouvernance ? Il semble que chaque grand scandale DeFi implique des problèmes de gouvernance. Le projet DeFi Wonderland a récemment fait scandale lorsqu’il s’est avéré que « Sifu », un membre central de l’équipe fondatrice, était en fait Michael Patryn, le co-fondateur de l’échange de crypto canadien QuadrigaCX et un escroc en série avec un casier judiciaire.

Dans le monde TradFi, pour se rapprocher de la gestion de l’argent, Patryn devrait faire une vérification des antécédents de la FINRA, ce qui révélerait probablement son passé sordide.

« C’est pourquoi nous passons beaucoup de temps à réfléchir à la manière dont la gouvernance est organisée », a déclaré Liebau. « Ce sur quoi nous parions essentiellement, c’est que la bonne gouvernance finira par être intégrée, mais ensuite, évidemment, il est trop tard pour s’y mettre. »

Parfois, cela signifie qu’un « dictateur bienveillant » sur un projet n’est pas une mauvaise chose, car cela signifie que des progrès peuvent être réalisés même si la décentralisation est ralentie.

« La décentralisation est non binaire. Ce n’est pas comme si vous étiez décentralisé ou que vous n’étiez pas décentralisé. Surtout si vous essayez de créer une nouvelle plate-forme, alors cela doit être accompagné d’une feuille de route vers la décentralisation », a déclaré Liebau. « Lorsque vous essayez de tout décentraliser au jour zéro, ce n’est pas gérable. »

La question est cependant de savoir si les tentatives audacieuses de gouvernance d’entreprise venant de Singapour – où bon nombre de ces projets ont leurs entités réelles enregistrées – font une grande différence ?

L’approche d’A16z en matière de gouvernance DeFi, centrée sur la distribution de jetons de gouvernance à des groupes extérieurs pour décentraliser le projet, a dérapé lorsqu’il s’est avéré que certains de ces groupes décentralisés avaient des intérêts financiers dans le projet lui-même.

En théorie, cette approche de l’ESG se marie bien avec la thèse selon laquelle DeFi doit adopter les meilleures pratiques de la finance traditionnelle pour attirer ce prochain dollar institutionnel. Après tout, ce prochain dollar levé proviendra probablement d’un fonds ESG.

Cela ne fera une différence que si DeFi, dans son ensemble, se sent prêt pour cela. Après tout, c’est une industrie qui a encore du mal à révéler les vrais noms et préfère opérer avec des pseudonymes.

Les pseudonymes n’excluraient pas nécessairement un projet de la vision ESG de Liebau.

« Je pense que je serais plus à l’aise si vous pouviez identifier de manière unique qui ils sont. Doivent-ils être KYC ? Je pense que l’avenir nous le dira », a-t-il déclaré, faisant référence aux règles de connaissance du client. « C’est quelque chose dont nous ne sommes pas si sûrs pour le moment. »

Après tout, un pseudonyme est la façon dont Michael Patryn est devenu 0xSifu de Wonderland.

L’avis du technicien

Le graphique hebdomadaire Bitcoin montre le support/résistance (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) n’a pas été en mesure d’attraper une offre après que des conditions de surachat soient apparues sur les graphiques plus tôt cette semaine. Le recul a généré une perte d’élan à la hausse, bien qu’un soutien inférieur autour de 37 000 $ à 40 000 $ puisse stabiliser le mouvement à la baisse.

La résistance à 46 700 $ reste intacte, ce qui a plafonné une série de hausses de prix depuis le creux du 24 janvier à 32 930 $. Cela pourrait signaler une longue période de consolidation, d’autant plus que le volume des transactions continue de baisser.

Pourtant, il existe un potentiel de volatilité plus élevée ce mois-ci. Le bitcoin a été plafonné dans la fourchette de prix de 30 000 $ à 69 000 $ au cours de la dernière année – une vaste zone commerciale avec de fortes fluctuations de prix.

La fourchette de négociation précédente de mai à octobre 2020 a entraîné une forte reprise. Cette fois, cependant, les jauges de momentum mensuelles sont à un plus bas historique, ce qui réduit les chances d’un mouvement haussier significatif en mars et avril.

Pour l’instant, les conditions de marché sont négociables (petites tailles de positions et stop loss serrés) dans une perspective à court terme. Et sur le long terme, la moyenne mobile sur 40 semaines, qui est actuellement neutre/plate, a été un guide utile pour la direction de la tendance.

Événements importants

8 h HKT/SGT (12 h UTC) : réserves de change de la Chine (février MoM)

9h30 HKT/SGT (1h30 UTC) : Confiance des investisseurs Sentix de la zone euro (mars)

20 h HKT/SGT (12 h UTC) : modification du crédit à la consommation aux États-Unis (janvier)