Cardano entame un septième mois consécutif de pertes, la clôture hebdomadaire de l’ADA est la plus basse depuis février 2021 | Cryptomonnaie

L’action des prix de Cardano est baissière malgré l’accumulation record des baleines.

La clôture quotidienne de l’ADA est la plus basse des 390 derniers jours.

Flash crash à 0,35 $ de plus en plus probable alors que les acheteurs abandonnent apparemment Cardano.

L’action des prix de Cardano lundi dernier a fait allusion à une reprise possible et à un changement de tendance plus large après six mois consécutifs de pertes. Cependant, les vendeurs ont gardé le contrôle et ont non seulement anéanti tous les gains de Cardano lundi, mais ont poussé Cardano à une nouvelle clôture la plus basse des 390 derniers jours.

Le prix de Cardano se prépare à un mouvement de capitulation de 60% à 0,35 $, revenant aux niveaux de prix de janvier 2021

Le prix de Cardano est actuellement inférieur à tous les niveaux de soutien d’Ichimoku et affiche une faiblesse importante et une action continue des prix à la baisse. Le niveau de support le plus crucial pour ADA est la zone de valeur de 0,80 $. Il représente le dernier nœud à volume élevé dans les profils de volume 2021 et 2022 avant que Cardano ne déclenche un flash-crash vers le prochain nœud à volume élevé à 0,35 $. Le profil de volume est presque vide entre 0,35 $ et 0,80 $, offrant aux baissiers une incroyable opportunité à court terme.

Cependant, malgré les conditions baissières et l’abandon apparent des traders, le prix de Cardano est à l’un des moments les plus haussiers depuis plus d’un an d’un point de vue temporel.

L’un des pères de l’analyse technique, les méthodes de WD Gann confondent et confondent les analystes, les investisseurs et les traders contemporains. Le facteur le plus critique dans l’analyse de Gann est l’accent mis sur le temps. Le temps, a écrit Gann, est la raison pour laquelle les marchés bougent et les tendances changent. Le facteur temps affectant Cardano est l’un des cycles de Gann.

Cardano fait partie de l’une des divisions les plus puissantes du cycle de l’année intérieure – le cycle de 180 jours. Gann a écrit que tout instrument ayant une forte tendance pendant 180 jours fait face à une très forte probabilité d’un renversement de tendance ou d’un fort mouvement correctif. Par conséquent, le 1er mars 2022 est le 180e jour à partir du sommet historique de 3,09 $ trouvé le 2 septembre 2021. De plus, le 1er mars 2022 marque le début d’une phase lunaire de la Nouvelle Lune – un autre événement temporel important dans l’analyse de Gann.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo ADA/USD

Cela peut prendre jusqu’à quinze jours après l’événement cyclique pour que l’action des prix d’un instrument réagisse. Cela signifie que le prix de Cardano pourrait connaître des prix plus bas, mais initier tout de même une inversion plus large à tout moment entre le 1er mars et le 15 mars.

Combiné à la nature extrêmement survendue du prix de Cardano, au nouveau plus bas historique de l’indice composite mensuel et aux écarts massifs entre les corps des chandeliers et le Tenkan-Sen, Cardano est sur le point de monter de manière explosive. Par conséquent, la première cible que les traders testeront en tant que résistance est le niveau psychologique critique de 1 $. Le retracement de Fibonacci à 50 % et le quotidien Kijun-Sen se partagent le 1 $.

En fin de compte, si les haussiers veulent convertir Cardano en une nouvelle tendance haussière claire, alors le prix de Cardano doit terminer une cassure haussière idéale d’Ichimoku. Cela signifie que Cardano doit clôturer à ou au-dessus de la zone de valeur de 1,30 $.