Ethereum pourrait déclencher une vente de panique en tant que positions ETH pour une chute à 1 825 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum est actuellement inférieur à deux modèles critiques, indiquant une vente imminente.

La zone de valeur de 2 500 $ est la dernière structure de support avant que l’ETH ne revisite et ne dépasse les creux de 2022.

À moins que les traders ne génèrent une frénésie d’achat surprise, une autre baisse de 30 % est susceptible de se produire.

Le prix Ethereum se négocie par rapport à son niveau de support final à 2 500 $. Le niveau est en dessous du nouveau point de contrôle du volume 2022 et en dessous d’un modèle de continuation baissier. Une énorme vente semble très susceptible de se produire à tout moment.

Le prix d’Ethereum ne tient qu’à un fil avant de capituler à 1 825 $

Le prix Ethereum a deux conditions très baissières sur son graphique quotidien Ichimoku. Le premier est la confirmation d’une cassure Ichimoku baissière idéale. La clôture de vendredi a confirmé cette entrée Ichimoku, et rien n’a changé pour l’invalider. La deuxième condition baissière est la cassure sous un fanion baissier.

Le prix d’Ethereum se négocie actuellement juste un cheveu en dessous de la ligne de tendance inférieure d’un fanion baissier. Les motifs de fanions sont des triangles, dans le cas d’ETH, un triangle symétrique. Pour confirmer une cassure baissière sous le fanion, l’ETH doit clôturer à 2 500 $ ou moins – ce qui est exactement là où Ethereum a déjà été stoppé par un nouveau mouvement à la baisse la semaine dernière.

Alors que les données techniques actuelles montrent que le prix d’Ethereum est clairement en territoire baissier, certains signaux haussiers se sont développés. Le premier est le support continu trouvé au retracement de Fibonacci de 61,8 % dans la zone de valeur de 2 500 $. Le plus important est peut-être de déplacer le point de contrôle du volume 2022 à 2 600 $, apportant à l’ETH un soutien supplémentaire. Cependant, les points de contrôle qui baissent signifient souvent une faiblesse plus large et peuvent facilement se transformer en une forte résistance future.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Le point d’arrêt du projet sur une cassure confirmée sous le fanion baissier et la zone de support de 2 500 $ est l’expansion à 100 % de Fibonacci à 1 825 $.

Si les haussiers veulent nier toute autre action de prix baissier pour le prix Ethereum, ils doivent alors accomplir l’exploit extrêmement improbable de clôturer au-dessus du nuage Ichimoku à 3 165 $ ou plus – un exploit qui ne se produira probablement pas de si tôt.