XRP au point de départ ou d’arrêt, les traders envisagent une évasion pour retester 1 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix XRP a été liée à l’intérieur du nuage Ichimoku, créant l’indécision et la volatilité.

Le seuil d’une cassure haussière ou baissière a été réduit, mais les baissiers ont plus de facilité à initier une tendance baissière ici que les haussiers.

Alors que les baissiers ont actuellement plus de facilité à contrôler la future direction de la cassure, les haussiers peuvent facilement casser et commencer une nouvelle tendance haussière.

L’action des prix XRP est dans une position très indésirable : à l’intérieur du nuage Ichimoku. Le nuage Ichimoku représente la douleur, la misère, la volatilité, l’indécision et les faux-semblants – c’est là que les comptes de trading vont mourir. XRP a tease une évasion haussière probable à deux reprises au cours des échanges de la semaine dernière, mais n’a pas réussi à livrer.

Le prix du XRP est indécis avant une cassure majeure dans les deux sens

Le prix XRP correspond à des conditions commerciales où il y a de solides arguments en faveur des haussiers et des baissiers. Le prix XRP est plus proche de confirmer une cassure baissière idéale d’Ichimoku du point de vue de l’action des prix. Cependant, les traders ont une opportunité presque aussi forte d’inverser le marché du XRP et de pousser le XRP plus haut.

Une zone de danger importante attend les traders XRP. Si XRP ne parvient pas à clôturer à 0,755 $ ou au-dessus, il se glissera dans une nouvelle entrée Ideal Bearish Ichimoku Breakout. Cela signifie que le début d’une autre tendance à la baisse se déplacerait probablement vers une cible proche de la zone de valeur de 0,50 $ à 0,55 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USD

Si les haussiers veulent invalider toute perspective baissière à court terme, alors, au minimum, ils doivent fermer le XRP au-dessus du nuage Ichimoku (Senkou Span B). Cela signifie une clôture quotidienne égale ou supérieure à 0,79 $. Idéalement, les haussiers devraient viser une clôture autour de 0,855 $ pour confirmer une cassure haussière idéale d’Ichimoku – mais atténuer davantage la pression à la baisse est plus important dans l’intervalle.

Une entrée Ichimoku Breakout haussière idéale à 0,855 $ amorcerait une nouvelle hausse vers la zone de valeur de 1 $.