Algorand clôture hebdomadaire la plus basse depuis plus d’un an, ALGO pourrait rebondir pour tester 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand a clôturé la semaine avec la clôture hebdomadaire la plus basse depuis plus d’un an.

La tendance baissière actuelle d’ALGO existe maintenant depuis plus de 100 jours.

Forte probabilité d’un support technique proche de 0,71 $, mais des risques de baisse subsistent.

L’action des prix d’Algorand est passée à un niveau extrêmement bas, rebondissant sur un niveau clé de Fibonacci mais toujours inconfortablement proche des plus bas de 2022. Cependant, le graphique hebdomadaire d’ALGO pourrait indiquer une reprise prochaine.

Le prix d’Algorand positionné pour un fort rebond pour retester 1 $

Le prix d’Algorand se négocie actuellement à un niveau où il y a peu ou pas de support avec le système Ichimoku Kinko Hyo ou à tout autre niveau de prix technique. La zone de support la plus proche est le retracement de Fibonacci à 88,6 % à 0,74 $ ; un niveau qu’ALGO a franchi il y a deux semaines pour atteindre de nouveaux plus bas en 2022.

Algorand a non seulement atteint de nouveaux creux de 2022 au cours des dernières semaines, mais la clôture de la semaine dernière était la plus basse depuis la semaine du 29 janvier 2021. Cependant, un certain soulagement pourrait se développer sur le chandelier hebdomadaire actuel, car les acheteurs semblent soutenir le prix d’Algorand près de le retracement Fibonacci de 88,6 % à 0,74 $.

Sur le graphique hebdomadaire d’Ichimoku, le prix d’Algorand est dans une cassure idéale baissière d’Ichimoku confirmée, une condition déclenchée le 11 février 2022, chandelier hebdomadaire. Cependant, les oscillateurs hebdomadaires indiquent désormais un retournement haussier probable et imminent.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ALGO/USDT

L’indice composite hebdomadaire est maintenant au deuxième niveau le plus bas de l’histoire de l’évolution des prix d’Algorand. Le résultat de cet extrême bas est une divergence haussière cachée. L’indice composite a un plus bas inférieur au creux trouvé en octobre 2020, mais l’action des prix correspondante montre des plus bas plus élevés. De plus, étant donné les énormes écarts entre les corps des chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen, un retour moyen à 1 $ est extrêmement probable.