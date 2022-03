Solana a du mal à conserver son soutien alors que les traders se préparent à faire passer SOL à 50 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana menace de passer en dessous d’un drapeau baissier sur son graphique quotidien Ichimoku.

Les acheteurs ne veulent pas ou ne peuvent pas soutenir SOL.

Des opportunités longues et courtes existent désormais pour les deux côtés du marché.

Le prix de Solana n’a pas été en mesure de maintenir le support à 125 $, 115 $, 100 $, et il semble maintenant que 90 $ ne parviendront pas non plus à tenir le support. Les schémas de continuation baissiers indiquent une pression de vente continue et un retour probable dans la zone de valeur de 50 $ si les acheteurs ne se présentent pas.

Le prix de Solana développe des opportunités longues et courtes sur son graphique Point and Figure – SOL est davantage pondéré en faveur des baissiers que des haussiers

L’action des prix de Solana sur les graphiques Point et Figure offre une vision plus claire de ce qui se passe avec SOL. Les graphiques en points et en chiffres réduisent le « bruit » pour lequel les chandeliers sont célèbres et limitent les données au prix uniquement ; aucun facteur temps n’intervient. En conséquence, deux opportunités de trading se développent pour les côtés long et court du marché.

La configuration longue théorique est un ordre d’achat stop à l’inversion à trois cases (100 $ au moment de la publication), le stop loss est un stop à 4 cases (90 $ au moment de la publication) et l’objectif de profit est de 145 $. L’idée commerciale représente une récompense/risque de 4,5:1. Un stop suiveur à trois cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

La configuration longue est basée sur une rentrée à partir d’un changement de tendance. La colonne O actuelle est la première inversion/recul depuis la conversion d’un marché baissier en un marché haussier sur le graphique point et figure d’inversion de 2,50 $/3 cases. Le recul initial est considéré comme un signe de force et non de faiblesse. Au fur et à mesure que le prix de Solana baisse, l’entrée et le stop-loss s’ajustent selon les besoins, mais l’objectif de profit reste à 145 $.

SOL/USD 2,50 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’entrée longue est invalidée des mouvements de prix SOL vers ou en dessous de 80 $.

Sur le côté court du commerce, il y a une entrée courte hypothétique pour le prix de Solana avec un ordre stop de vente à 82,50 $, un stop loss à 92,50 $ et un objectif de profit à 50 $. La mise en garde avec cette entrée est qu’il doit s’agir d’une évasion triple fond, pas seulement d’un double fond. Cela signifie qu’après avoir atteint 85 $, le prix de Solana devra créer une autre colonne de X, puis s’inverser à nouveau. Si l’entrée courte se déclenche, Solana renvoie également les conditions de marché baissier de son graphique à points et chiffres.

SOL/USD 2,50 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La configuration hypothétique d’entrée courte est invalidée si le prix de Solana clôture à ou au-dessus de 100 $.