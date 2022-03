Dogecoin inconfortablement proche d’un niveau qui pourrait vider DOGE à 0,09 $ | Cryptomonnaie

Dogecoin continue de baisser, avec peu de soutien ou d’intérêt sur le marché.

DOGE a tendance à baisser depuis plus de 300 jours.

Le flash-crash est de plus en plus probable dans sa fourchette de négociation actuelle.

L’action des prix Dogecoin a maintenant dépassé 300 jours de tendance à la baisse par rapport au sommet historique du 8 mai 2021. Cycliquement, DOGE pourrait s’inverser à tout moment, mais les acheteurs doivent montrer un intérêt pour DOGE.

Le prix du Dogecoin continue d’osciller au-dessus et au-dessous de la ligne de tendance inférieure d’un modèle de biseau ascendant antérieur

Le prix du Dogecoin a achevé un événement cyclique important indiquant un retournement haussier imminent entre le 28 février 2022 et le 1er mars 2022 – une fourchette qui est encore suffisamment proche pour générer une tendance haussière substantielle. Le cycle est basé sur le temps que Dogecoin a passé dans une tendance baissière par rapport au temps et à la fourchette de prix que DOGE a réalisés lors de sa course vers le sommet historique.

L’une des «maximes» de l’analyse technique est que le prix évolue souvent proportionnellement au temps. Un exemple de ceci serait la consolidation. Plus un modèle de consolidation est long, plus l’évasion est spectaculaire et prolongée. L’inverse de cette relation est également vrai.

La période équivalente de novembre 2020 au rallye du 8 mai 2021 a atteint son point d’équilibre le 28 février/1er mars. Cependant, DOGE est encore suffisamment proche de la fin de ce cycle pour commencer une nouvelle expansion haussière – techniquement, le prix du Dogecoin a quinze jours pour faire ce mouvement.

DOGE/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Un grand groupe de résistances Fibonacci et Ichimoku au-dessus du prix du Dogecoin s’étendait entre les zones de valeur de 0,145 $ et 0,175 $. Par conséquent, si les traders veulent confirmer un mouvement de temps et de prix qui déclencherait une nouvelle course haussière, alors les traders doivent fermer DOGE sur le graphique journalier à ou au-dessus de 0,175 $. À partir de là, DOGE aura plus de facilité à monter qu’à descendre, avec 0,25 $ comme objectif principal.

Les risques baissiers restent importants. DOGE peut très facilement (et sans avertissement) s’effondrer vers la zone de valeur de 0,09 $ dans la fourchette de prix actuelle en raison d’un volume d’échange presque inexistant entre 0,12 $ et 0,09 $.