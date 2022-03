Shiba Inu complète un puissant schéma d’avertissement baissier, SHIBA pourrait pousser de nouveaux plus bas en 2022 | Cryptomonnaie

L’action des prix du Shiba Inu est pratiquement inchangée sur son graphique Point and Figure.

Étonnamment, SHIBA a déclenché une longue entrée hypothétique précédemment identifiée la semaine dernière.

Les risques baissiers restent considérables et pourraient être extrêmes.

L’action des prix de Shiba Inu a réalisé une cassure baissière idéale d’Ichimoku sur son graphique quotidien d’Ichimoku à la clôture de vendredi. C’est la première fois que cette condition d’entrée baissière apparaît depuis le 22 novembre 2021. Jusqu’à présent, les baissiers n’ont pas donné suite à un mouvement continu de la pression de vente. Les nouvelles concernant un cessez-le-feu temporaire en Ukraine pourraient contribuer très prochainement à un retour d’un sentiment positif sur le risque.

Le prix du Shiba Inu risque de créer de nouveaux plus bas en 2022, atteignant 0,00001200 $

L’action des prix de Shiba Inu est maintenant extrêmement baissière. Lundi, il y avait de l’espoir que SHIBA était positionné pour une cassure idéale haussière d’Ichimoku. Le seuil d’achèvement de la plus haussière des entrées d’Ichimoku a chuté de manière significative par rapport aux semaines précédentes, mais les haussiers n’ont pas pu ou n’ont pas voulu capitaliser sur le nouveau positionnement.

Au lieu de cela, les traders ont vu le prix du Shiba Inu être rejeté au Kijun-Sen et au sommet du nuage Ichimoku dans la zone de valeur de 0,00002800 $ à 0,00002850 $. La clôture de vendredi a confirmé une cassure baissière idéale d’Ichimoku, plaçant SHIBA dans la condition la plus baissière depuis novembre 2021. SHIBA pourrait très facilement et très rapidement tomber à l’expansion de Fibonacci de 161,8 % à 0,00001200 $.

Cependant, malgré l’évolution baissière du graphique Ichimoku, le graphique Point and Figure de SHIBA continue de ne montrer aucun changement depuis le déclenchement d’une idée d’entrée longue antérieure. Cette entrée est toujours valable si les traders l’ont ratée ; cela reste une opportunité d’entrée appropriée avant le retour d’un sentiment positif de risque sur ce marché.

L’entrée longue hypothétique pour le prix du Shiba Inu était un ordre d’achat stop sur l’inversion à trois cases de X qui s’est formée à partir de la colonne O précédente. Cette entrée a été déclenchée à 0,00002800 $. L’entrée est toujours valide. Le stop loss est à 0,00001200 $ et l’objectif de profit est à 0,0004540 $. Le commerce représente une récompense de 4,33: 1 pour la configuration du risque. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

SHIBA/USDT $0.000002/3-box Reversal Point and Figure Chart

L’idée d’échange long est invalidée si le prix du Shiba Inu tombe à 0,000014 $ ou moins avant que l’entrée ne soit déclenchée. Cependant, si SHIBA continue de baisser, l’entrée et le stop-loss se déplacent en tandem – mais l’objectif de profit reste le même.