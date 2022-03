Litecoin présente une opportunité de court-circuit avant que LTC n’atteigne 70 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix du litecoin forme l’un des modèles graphiques baissiers les plus recherchés dans l’analyse technique.

Les plus bas bas continuent d’être la norme pour les SLD.

Une dernière zone de support pour le prix du Litecoin est présente à 103 $, mais la participation et les achats sont faibles.

Le prix du litecoin a l’une des activités les plus persistantes et les plus baissières de toutes les principales crypto-monnaies. Du sommet historique de 414 $ le 10 mai 2021 au plus bas actuel de 92 $ trouvé le 24 février 2022, le Litecoin a perdu 321 $, soit près de 80 % de sa valeur. Si le marché devait évaluer quelles crypto-monnaies sont les premières à perdre, le Litecoin serait à des années-lumière de la majeure partie du marché.

Le prix du litecoin se poursuivra vers le sud, peu de preuves d’un soutien à l’achat avant qu’une vente importante ne s’ensuive

Le prix du litecoin se situe à l’intérieur des modèles de continuation baissiers les plus recherchés en analyse technique : le triangle descendant. Que le triangle descendant apparaisse en haut ou en bas du marché, il est universellement et statistiquement considéré comme un modèle extrêmement baissier. De plus, en ce qui concerne sa performance en tant que modèle baissier, il n’est le deuxième que le modèle de biseau ascendant en force.

Avec n’importe quel motif de triangle, il existe un comportement commun (mais pas obligatoire) associé aux triangles :

Les éruptions se produisent souvent dans le dernier 1/3rd du motif. Le volume chute avant la cassure. Les reculs pour retester la cassure du triangle se produisent fréquemment (entre 40 % et 60 % du temps).

Pour le prix du Litecoin, le niveau de support final qui maintient LTC vers le haut est le Tenkan-Sen et le bas du triangle descendant à 103 $. Si 103 $ échoue en tant que support, les prochains traders cibles pousseront probablement LTC avant de couvrir l’expansion à 100 % de Fibonacci à 70 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo LTC/USD

Pour que les haussiers atténuent toute pression de vente à court terme, ils devront au minimum ramener le prix du litecoin à une clôture dans le nuage Ichimoku. Les acheteurs peuvent invalider tout biais court en fermant Litecoin au-dessus du nuage Ichimoku à 132,50 $ ou plus, déclenchant une cassure haussière idéale d’Ichimoku.