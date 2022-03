Vendeurs de Crypto.com sous contrôle, CRO positionné pour un éventuel passage à 0,30 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com développe un modèle de continuation baissier sur son graphique quotidien Ichimoku.

La pression de vente monte alors que le CRO plonge sous le nuage Ichimoku.

Structure de support minimale présente pour éviter une vente.

Le prix de Crypto.com clignote plusieurs signaux baissiers alors que la semaine de négociation régulière tire à sa fin. Le premier sentiment positif de lundi a été effacé alors que les baissiers prennent le relais et menacent de nouveaux creux de 2022 si le niveau de support final échoue.

Le prix de Crypto.com est sur le point de chuter encore de 30 % à 0,30 $

L’action des prix de Crypto.com montre une structure de continuation baissière similaire à celle observée sur les graphiques d’Ethereum et d’autres altcoins importants. Le modèle de continuation baissier actuel sur le graphique quotidien Ichimoku de CRO est un drapeau baissier. La tendance a été confirmée après la formation d’un nouveau sommet de swing à 0,446 $.

Le niveau de prix de 0,446 $ est le groupe de résistance le plus fort pour le prix Crypto.com. 0,446 $ contient le retracement Fibonacci de 50 % du plus haut historique au plus bas de la barre forte mensuelle en novembre 2021, le quotidien Kijun-Sen et le point de contrôle du volume 2022.

Il ne reste qu’un seul niveau de support sur le graphique journalier du prix Crypto.com : le Tenkan-Sen à 0,40 $. Une clôture en dessous de 0,40 $ positionnerait le Chikou Span sous les corps des chandeliers et dans un espace ouvert, confirmant une entrée idéale Bearish Ichimoku Breakout ainsi qu’une entrée Bear Flag Breakout.

Graphique quotidien CRO/USDT Ichimoku Kinkon Hyo

À la clôture en dessous de 0,40 $, la zone cible pour les baissiers est l’expansion de Fibonacci à 100 % à 0,30 $, juste en dessous du creux actuel de 2022 de 0,33 $. Si les haussiers souhaitent invalider les perspectives baissières à court terme, ils doivent d’abord accomplir la tâche difficile de clôturer le prix Crypto.com au-dessus de 0,446 $.

L’objectif ultime pour les traders est une clôture au-dessus du nuage Ichimoku (Senkou Span B) près de la zone de valeur de 0,51 $. Cependant, étant donné le sentiment actuel d’aversion au risque ressenti sur tous les marchés financiers et la faiblesse technique du CRO, un retour à 0,51 $ ne semble pas immédiatement probable.