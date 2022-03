Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : les signaux baissiers avertissent d’une nouvelle baisse | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin montre de fortes tendances de continuation baissière en développement, laissant présager une baisse des prix.

Le fanion baissier du prix Ethereum met en garde contre des niveaux de négociation inférieurs à 2 000 $ à venir.

Le prix du XRP se débat à l’intérieur d’Ichimoku Cloud, le seuil de prise de contrôle des baissiers diminue considérablement.

Le prix du Bitcoin est maintenant à l’intérieur d’un drapeau baissier sur son graphique journalier, indiquant qu’une nouvelle pression à la baisse pourrait survenir. Le prix Ethereum approche de sa structure de support finale avant qu’une entrée courte puissante d’Ichimoku ne soit confirmée. L’action des prix XRP est dans la position malheureuse de passer probablement à une nouvelle tendance à la baisse, même si elle évolue latéralement au cours du week-end.

L’action des prix du Bitcoin est fragile face à la résistance critique d’Ichimoku

Le prix du Bitcoin a connu les mêmes types de whipsaw que tous les marchés financiers connaissent actuellement. Inquiétudes accrues concernant l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’effet sur tous les marchés à risque, ce qui affecte particulièrement les crypto-monnaies.

Au début de la semaine, Bitcoin a connu un fort rallye et a confirmé une cassure haussière idéale d’Ichimoku. Cependant, l’élan s’est essoufflé mercredi et cette faiblesse s’est poursuivie vendredi. Le prix du Bitcoin est actuellement à l’intérieur du Cloud après avoir échoué à trouver un support contre le sommet du Cloud Ichimoku (Senkou Span B) et le point de contrôle du volume 2022 à 42 500 $.

Un drapeau baissier s’est maintenant développé sur le graphique Ichimoku quotidien de Bitcoin. Par conséquent, l’entrée courte du drapeau baissier coïncide avec l’entrée courte d’une évasion Ichimoku baissière idéale. S’il y a une clôture quotidienne à 36 900 $ ou moins, il est très probable qu’il se dirige vers l’expansion de Fibonacci de 61,8 % à 30 500 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Pour invalider toute perspective baissière à court terme, les haussiers doivent clôturer le prix du Bitcoin au-dessus des récents sommets de swing et au-dessus du drapeau baissier à 45 500 $ ou plus.

Prix ​​​​Ethereum à un point de rupture ou de rupture, le fait de ne pas maintenir le support pourrait déclencher un effondrement substantiel en dessous de 2 000 $

L’action des prix d’Ethereum est très similaire à l’état actuel de Bitcoin – elle se situe dans un schéma de continuation baissier. Le point de défaillance d’Ethereum est une clôture quotidienne inférieure à 2 500 $. Si cela se produit, cela confirmerait un bref signal de la cassure sous le fanion baissier et confirmerait également une entrée idéale de cassure baissière d’Ichimoku. Dans ce scénario, l’ETH s’effondrerait probablement vers l’expansion à 100% de Fibonacci à 1 825 $.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Si les haussiers veulent invalider ce scénario baissier à court terme, ils ont alors une opportunité de le faire. Le seul niveau empêchant le prix d’Ethereum de confirmer une cassure Ichimoku baissière idéale est le Tenkan-Sen à 2 675 $. Tenir le Tenkan-Sen comme support est essentiel pour empêcher une vente plus large.

Le prix XRP est susceptible de retester 2022 s’il ne clôture pas au-dessus de 0,755 $

L’action des prix XRP est dans une position très indésirable : à l’intérieur du nuage Ichimoku. Le nuage Ichimoku représente la douleur, la misère, la volatilité, l’indécision et les faux-semblants – c’est là que les comptes de trading vont mourir. XRP a tease une évasion haussière probable deux fois au cours de la semaine, mais n’a pas réussi à livrer.

Une zone de danger importante attend les traders XRP. D’ici dimanche (6 mars 2022), si XRP ne parvient pas à clôturer à 0,755 $ ou au-dessus, il se glissera dans une nouvelle entrée Ideal Bearish Ichimoku Breakout. Cela signifie que le début d’une autre tendance à la baisse se déplacerait probablement vers une cible proche de la zone de valeur de 0,50 $ à 0,55 $.

XRP.USD Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Si les haussiers veulent invalider toute perspective baissière à court terme, alors, au minimum, ils doivent fermer le XRP au-dessus du nuage Ichimoku (Senkou Span B). Cela signifie une clôture quotidienne égale ou supérieure à 0,79 $. Idéalement, les haussiers devraient viser une clôture autour de 0,855 $ pour confirmer une cassure haussière idéale d’Ichimoku – mais atténuer une pression à la baisse supplémentaire est plus important dans l’intervalle.