Le prix Dogecoin pourrait chuter après un rejet critique | Cryptomonnaie

Depuis mardi, Dogecoin a glissé de 6% alors que l’action des prix continue à baisser ce matin.

Un nouveau test de DOGE à 0,12 $ constituerait, avec le triple bottom de la semaine dernière, une dernière ligne de défense avant 0,10 $

Les investisseurs se repositionnent pour un autre développement mouvementé de l’Ukraine à l’approche du week-end.

Le prix du Dogecoin (DOGE) est déjà tombé en dessous du creux de jeudi et devrait continuer de marcher sur l’eau alors que les valeurs refuges continuent d’offrir fortement ce matin, les investisseurs asiatiques et européens se préparant à un autre week-end d’escalade en Ukraine. Maintenant que la masse salariale non agricole fait la une des journaux cet après-midi, la force du dollar semble se maintenir, avec le potentiel de casser en dessous de 1,0 face à l’euro. La force du dollar étant susceptible de se répercuter sur les crypto-monnaies et d’ajouter une pression baissière sur les prix, les pertes croisées sont susceptibles d’augmenter. Nous pourrions nous diriger vers un week-end de tanking lourd, représentant près de 20% avant que DOGE ne puisse être stoppé par des traders dans sa descente, probablement à environ 0,10 $ avec le S1 mensuel comme point d’ancrage.

Le prix Dogecoin est expulsé des portefeuilles pour la remise du week-end

Dogecoin n’est pas dans une position idéale car l’action des prix devient négative pour la semaine après un rejet ferme au pivot mensuel autour de 0,14 $. Depuis lors, l’action des prix a glissé davantage vers la baisse, et le gain hebdomadaire risque de se transformer en perte car cet après-midi, le rapport sur l’emploi aux États-Unis pourrait ajouter à la force du dollar. Un facteur négatif supplémentaire est que les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine n’ont pas abouti à un cessez-le-feu solide avant le week-end, ce qui signifie un risque systémique élevé et les investisseurs éliminent les actifs à risque de leur portefeuille avant la fin de la semaine.

Les traders DOGE pourraient avoir un élément à rechercher, qui est un support d’environ 0,12 $ – un niveau qui a soutenu l’action des prix la semaine dernière et lundi. Mais à lui seul, le niveau ne détient pas beaucoup de support historique, et donc la marge de baisse pourrait s’élargir avec une baisse vers la zone de 0,10 $ et le support mensuel S1 juste en dessous de 0,10 $, ainsi que le niveau historique de 0,09 $, maintenant en le réticule. Un argument supplémentaire pour toute tendance baissière est l’indice de force relative (RSI) qui est encore loin d’être survendu et laisse donc plus de place au DOGE pour se déplacer à la baisse.

Graphique journalier DOGE/USD

Alternativement, un renversement à la hausse pourrait voir un test d’abord au plafond autour de 0,14 $, puis, si l’élan fournit suffisamment de rentrées de fonds, un test de la moyenne mobile simple sur 55 jours à environ 0,1460 $. En cas d’un grand événement catalyseur, attendez-vous à plus de hausse vers 0,16 $ et au début d’une tendance haussière à plus long terme vers même 0,19 $.