Ondulation dans la zone de déchargement pour les traders XRP avant que la tendance baissière n’accélère les pertes | Cryptomonnaie

L’action des prix d’ondulation a cassé en dessous d’une ligne de tendance ascendante intermédiaire.

Le SMA de 55 jours fournit un plancher temporaire et déclenche un rebond.

Avec cette fenêtre d’opportunité, il est temps pour les traders de prendre leurs bénéfices et de courir avant que le prix du XRP ne s’effondre de 18 %.

L’action des prix Ripple (XRP) passe en dessous d’une ligne de tendance ascendante intermédiaire qui a formé l’épine dorsale de la tendance haussière actuelle après l’invasion de la Russie en Ukraine. Bien que la ligne de tendance ait soutenu un rebond hier, entraînant un rejet des baissiers, les pertes actuelles sur les marchés boursiers européens ont créé un effet de levier dans les valeurs refuges et donné aux baissiers le dessus sur les actifs à risque comme les crypto-monnaies. Actuellement, la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 0,73 $ fournit un soutien à un recul, mais avec des masses salariales non agricoles et un éventuel week-end mouvementé en Ukraine, attendez-vous à ce que ce soutien soit rompu plus tard dans la journée avec l’action des prix XRP. chutant jusqu’à 18% à 0,62 $.

Il est temps de prendre le parachute et de se diriger vers la sortie

L’action des prix d’ondulation est en territoire risqué pour les haussiers, car les baissiers reprennent le dessus au début du week-end. Étant donné que les traders n’étaient pas en mesure de dépasser 0,78 $ et de saisir 0,80 $ à la hausse, le prix s’est négocié à la baisse pour la troisième journée consécutive aujourd’hui. Alors que la pression baissière monte, une ligne de tendance de soutien à court terme a été cassée à la baisse et, en tant que telle, a stoppé la reprise depuis l’entrée de la Russie en Ukraine.

Pour l’instant, les traders XRP voient le SMA de 55 jours tenir et créer un rebond sur un test, mais la pression monte avec des hauts plus bas intrajournaliers alors que les valeurs refuges sont fortement proposées, et la force du dollar donne de l’élan aux baissiers pour pousser plus vers le inconvénient. Attendez-vous à une cassure de 0,73 $ à la baisse pour déclencher une baisse à 0,70 $. Une fois en dessous, il n’y a pas grand-chose pour empêcher une chute vers 0,62 $, qui était le plus bas du 24 février et a attrapé l’action du couteau qui tombe – jusqu’à la tique ce jour-là, mais entraîne une perte de 18% pour XRP contre où nous sont en ce moment.

Graphique journalier XRP/USD

Les marchés accueilleraient favorablement un cessez-le-feu pour dépressuriser la situation actuelle et soulager les marchés. Les classes d’actifs se déplacent souvent dans une direction comme une bande élastique et doivent tôt ou tard dénouer partiellement une position étirée, ce qui ne serait pas différent pour l’action des prix XRP. Avec un tel mouvement, attendez-vous à voir une hausse vers 0,78 $ ou 0,80 $ et avec un test spécifiquement à 0,8030 $, qui est le double sommet du 21 février et du 01 mars.