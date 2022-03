Le prix du Shiba Inu est de retour dans une tendance baissière avec une correction potentielle de 17% | Cryptomonnaie

Drapeaux rouges pour Shiba Inu alors que trois frappes baissières mettent SHIB sur la bonne voie pour une perte de 17 %.

Les marchés, en général, passent en mode hibernation pour surmonter les tensions croissantes en Ukraine.

Attendez-vous à ce que la tendance à la baisse se poursuive jusqu’à ce que le plancher soit atteint à environ 0,00002100 $.

L’action des prix du Shiba Inu (SHIB) est sous le contrôle des baissiers, car les haussiers ont cédé leur avantage et se tombent les uns sur les autres pour sortir de l’action des prix du SHIB alors qu’il s’effondre pour une troisième journée consécutive. Avec trois signaux baissiers sur le front technique et l’échec des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine, le contexte semble prêt pour d’autres ralentissements à venir. À partir du cours d’ouverture d’aujourd’hui, l’action des prix SHIB devrait corriger 17 % supplémentaires avant que le plancher intermédiaire actuel ne soit atteint pour un test de 0,00002100 $.

L’action des prix SHIB suit les marchés mondiaux et voit les offres refuges l’emporter sur le potentiel de hausse

L’action des prix de Shiba Inu est assiégée par les traders après qu’une série de coups baissiers ait dépassé l’action des prix. Mercredi, le premier signal négatif est venu d’une fausse cassure et d’un piège haussier, à 0,00002707 $ et du pivot mensuel. Les haussiers se sont cassés au-dessus mais ont été emportés par les baissiers, poussant l’action des prix en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) à 0,00002600 $ sur 55 jours. Le SMA à son tour a de nouveau déclenché un rejet du côté supérieur jeudi, les traders étant évincés de leurs positions.

La douleur des traders SHIB semble loin d’être terminée, car lors des échanges matinaux lors de la session ASIA PAC, le troisième coup a été livré avec une cassure sous le plus bas d’hier, entraînant une action des prix suspendue au-dessus d’un abîme d’environ 17%. Le premier et le seul véritable support solide à la baisse se situe autour de 0,00002100 $, la ligne de tendance ascendante verte contenant cinq tests solides prouvant qu’il s’agit d’une ligne dans le sable où les haussiers s’engageront de plein fouet pour empêcher l’action des prix de baisser davantage. Le 0,00002000 $ psychologique devrait ajouter à la force du niveau, mais un week-end mouvementé pourrait voir une nouvelle répression vers 0,00001883 $ au niveau de support mensuel S1.

Graphique journalier SHIB/USD

Comme indiqué dans la déclaration introductive, tout cela résulte de la situation en Ukraine et des marchés mondiaux qui se mettent de plus en plus en mode refuge. Il suffirait de quelques nouvelles positives faisant allusion à une solution en Ukraine qui déclencherait un retour rapide et en douceur vers 0,00002800 $. Avec ce mouvement, non seulement la ligne de tendance descendante rouge du côté supérieur serait brisée, mais le niveau de Fibonacci de 78,6 % entrerait également en jeu, ouvrant la porte à d’autres hausses à venir.