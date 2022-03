Comment la fanfurie apporte la magie des sports fantastiques à la blockchain | Cryptomonnaie

Les sports fantastiques se développent à un rythme relativement impressionnant. En ce moment, un nombre croissant de personnes apprécient les joies de ce passe-temps, et elles peuvent même gagner de l’argent avec.

Pour ceux qui ne comprennent pas nécessairement ce que sont les sports fantastiques, il s’agit essentiellement d’un éventail de jeux de prédiction virtuels où une personne ou un groupe de personnes assemble une équipe sportive composée de joueurs réels. Les performances des joueurs dans la vie réelle détermineront leurs performances dans la ligue de sports fantastiques et l’équipe qui finira par gagner.

Les sports fantastiques sont populaires depuis des années maintenant, et avec la facilité d’utilisation des plateformes Internet, ils ne peuvent que conserver cette popularité. Maintenant, il semble que le secteur de la blockchain soit également sur le point d’avoir un avant-goût de l’action. Différentes plates-formes cherchent à intégrer la blockchain aux sports fantastiques quotidiens, et les acteurs du marché voudront voir leurs performances à long terme.

Les sports fantastiques, c’est bien, mais ça pourrait être mieux

Aujourd’hui, la révolution du jeu a été provoquée par des plateformes impressionnantes comme FanDuel et DraftKings. Cependant, ces plates-formes elles-mêmes ne sont pas sans problèmes. Étant centralisées, les plateformes elles-mêmes sont vulnérables aux erreurs et manipulations humaines.

Au fil des ans, les utilisateurs se sont davantage plaints du manque d’équité et de transparence dont font preuve ces plateformes. Ces services de jeux offrent peu ou pas de visibilité sur leur fonctionnement interne, les utilisateurs doivent donc simplement avoir une confiance aveugle dans leurs systèmes.

Ce n’est pas une nouveauté pour ces développeurs de jeux de montrer de faux gagnants avec des récompenses massives juste pour attirer plus de personnes, uniquement pour cacher le nombre de joueurs et de jeux afin d’augmenter leurs profits.

Ensuite, nous avons un nombre croissant d’activités illégales sur ces plateformes. La manipulation de points, la fraude au jeu et bien plus encore sont monnaie courante, et les joueurs finissent par supporter le coût de ces problèmes.

Tout cela montre l’importance de la technologie blockchain pour les sports fantastiques. Avec la blockchain, les transactions sont visibles. Chaque transaction est signée via le grand livre public, et toute personne intéressée peut les consulter pour vérifier leur véracité, cela exclut déjà la possibilité de fraude ou de toute autre chose qui pourrait être le résultat d’une manipulation de données ou d’informations cachées.

La technologie Blockchain est également la première porte que nous avons vers un Internet décentralisé, où chacun peut participer à des jeux fantastiques et même prendre des décisions qui affectent la plate-forme sur laquelle il joue. L’une des meilleures choses à propos de la création d’un produit est que vous pouvez toujours écouter les personnes qui l’utilisent et apporter des modifications en fonction de ce qu’elles disent vouloir. En utilisant un système décentralisé, vous pouvez autoriser vos joueurs à voter sur les changements et leur donner une chance de vous dire ce qu’ils veulent.

La décentralisation réduit l’influence des développeurs de jeux sur le système, mais elle crée également un monde où tout le monde est vu et entendu.

Tout sur la fanfurie

L’une des plates-formes de sports fantastiques basées sur la blockchain les plus intéressantes est Fanfury – un service qui permet aux utilisateurs de s’inscrire avec leurs amis et de créer leurs équipes et leurs communautés.

En surface, Fanfury offre des choses similaires à d’autres sites de sports fantastiques en surface – y compris la possibilité de s’inscrire à des « grands pools de concours » et à des matchs « joueur contre joueur » avec une assemblée de joueurs d’équipes sportives réelles. Avec un accès à plus d’un millier de ligues à travers le monde, Fanfury garantit également que les besoins de divertissement des joueurs sont pleinement satisfaits.

Construit sur la blockchain Terra, Fanfury offre également plusieurs avantages de la blockchain. Les taux de transaction sont faibles et les mouvements d’informations et d’argent se produisent en un instant.

Au-delà de cela, les utilisateurs peuvent également profiter de certains des avantages de la technologie blockchain, notamment le jalonnement et le pouvoir de la communauté.

Sports d’équipe

Pendant des années, les sports fantastiques ont été un moyen pour les gens de se rassembler et de créer des liens autour de la joie du sport. Et maintenant, avec la blockchain et des sites comme Fanfury, ils peuvent jouer et tirer profit de leurs efforts. De l’achat et de la gestion d’équipes à la fourniture du soutien en liquidités indispensable au réseau, ces initiatives favorisent les sports d’équipe à plus d’un titre.

Pour être juste, il existe plusieurs autres jeux basés sur la blockchain qui offrent des innovations intéressantes aux problèmes des sports fantastiques. Même certains des plus grands noms de l’industrie adoptent maintenant la blockchain car ils espèrent s’améliorer et être meilleurs pour leurs joueurs. Quelle que soit la façon dont vous pensez à l’espace, il ne fait aucun doute que les opportunités de la blockchain dans les sports fantastiques sont immenses.