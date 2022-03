Le bitcoin chute pour la troisième journée consécutive alors que le dollar atteint un sommet de 21 mois, les salaires américains sont surveillés | Cryptomonnaie

Le bitcoin a chuté pour la troisième journée consécutive vendredi alors que les tensions géopolitiques persistantes et la hausse des prix du pétrole ont poussé le dollar américain à la hausse.

La principale crypto-monnaie en valeur marchande s’échangeait à 41 400 $ au début de la session européenne, ce qui représente une baisse de 2,5 % sur la journée. Les vendeurs ont repris leur domination après que la crypto-monnaie n’a pas réussi à s’imposer au-dessus de 45 000 $ plus tôt cette semaine.

« Les desks asiatiques et les hautes fréquences réduisent l’exposition sur BTC tandis que les fonds long-only en Europe se vendent. Les courtiers vendent également au nom des clients plus que d’habitude, car le sentiment est légèrement plus baissier en ce moment », a déclaré Laurent Kssis, un échange crypto- expert en fonds négociés en bourse (ETF) et directeur de CEC Capital, a déclaré CoinDesk dans un chat Telegram.

L’indice du dollar, qui suit la valeur du billet vert par rapport aux majors, a bondi à 98,08, le plus haut depuis juin 2020, selon un graphique fourni par TradingView.

L’offre refuge pour le billet vert s’est renforcée pendant les heures asiatiques déclenchées par une fuite vers la sécurité alors que les forces russes ont commencé à bombarder la plus grande centrale nucléaire d’Europe en Ukraine. Les actions asiatiques ont chuté à un creux de 16 mois tandis que le pétrole est resté en demande au-dessus de 110 dollars le baril des deux côtés de l’Atlantique.

Les actifs évalués ou négociés en dollars chutent généralement lorsque le dollar augmente. Selon Kevin Kelly, co-fondateur et responsable mondial de la stratégie macro chez Delphi Digital, le billet vert et le bitcoin ont une corrélation assez inverse.

« 2017 a été l’une des pires années pour le dollar, et cela a coïncidé avec une énorme ruée vers le bitcoin », a déclaré Kelly lors du dernier appel hebdomadaire aux analystes. « Nous avons vu le bitcoin monter en flèche au début de 2021. C’était à cause de la faiblesse du dollar. »

Le rapport sur l’emploi étroitement surveillé du Département américain du travail devrait être publié à 13h30 UTC. Le rapport devrait montrer que le salaire horaire moyen a encore augmenté de 0,5 % en février, portant le gain d’une année sur l’autre à 5,8 %, selon Bloomberg. Le chiffre de la masse salariale non agricole (NFP) devrait montrer que l’économie a ajouté 415 000 emplois, faisant baisser le taux de chômage à 3,9% contre 4%.

Accent mis sur la croissance des salaires

Alors que le NFP peut faire la une des journaux, le marché est susceptible de se déplacer davantage sur la croissance des salaires représentée par le salaire horaire moyen.

Une croissance des salaires supérieure aux prédictions pourrait renforcer les inquiétudes sur l’inflation, validant la position belliciste de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le dollar pourrait trouver plus d’acheteurs dans ce cas, ce qui pourrait exercer une pression de vente sur les prix des actifs, y compris le bitcoin.

Selon la théorie macroéconomique, une légère hausse des salaires peut faire monter l’inflation. À mesure que les salaires augmentent, les employeurs répercutent l’augmentation du coût de la main-d’œuvre sur le consommateur final, ce qui entraîne une légère hausse du niveau général des prix dans l’économie. Les travailleurs exigent des salaires plus élevés en réponse, déclenchant un cercle vicieux d’inflation salariale.

Au cours des derniers mois, la Fed a changé sa position pour contrôler les pressions sur les prix en raison du double mandat de stabilité des prix et d’emploi maximal. L’inflation américaine au niveau de la consommation a atteint quatre décennies, le conflit militaire russo-ukrainien en cours devrait exercer une pression à la hausse supplémentaire sur le niveau général des prix.

Jeudi, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré aux législateurs que la banque centrale était sur le point d’augmenter les taux de 25 points de base plus tard ce mois-ci et qu’elle était prête à faire tout ce qu’il fallait pour contrôler l’inflation, même au détriment de l’économie, selon The New York Times. Les marchés s’attendent à ce que la banque centrale procède à des hausses de taux de cinq quarts de point de pourcentage dans l’année.