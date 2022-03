Le prix MATIC est sur la bonne voie pour se redresser, offre des frais peu élevés à 4,5 millions d’utilisateurs de Wirex | Cryptomonnaie

80 millions de détaillants acceptent MATIC via la carte d’application Wirex, ce qui stimule l’adoption.

MATIC atteint 4,5 millions de nouveaux utilisateurs, offrant des frais peu élevés pour les transactions crypto.

Les analystes sont optimistes quant à la reprise de MATIC et pensent que le prix est sur la bonne voie pour faire un retour.

Les baleines ont récupéré MATIC lors de la récente flambée des prix, ont alimenté un récit haussier pour la solution de mise à l’échelle Ethereum.

La solution de mise à l’échelle Ethereum MATIC est désormais disponible pour une plus grande base d’utilisateurs via la carte Wirex. MATIC alimente les transactions à faible frais pour les utilisateurs sur la plate-forme de paiement numérique.

MATIC alimente les transactions crypto à faibles frais pour les utilisateurs de cartes Wirex

La plate-forme de paiement numérique Wirex a proposé à ses 4,5 millions d’utilisateurs de cartes des transactions crypto à faible coût via MATIC. La solution de mise à l’échelle Ethereum est préférée pour ses frais de transaction relativement bas et sa grande vitesse.

La principale plate-forme de paiement propose son service de portefeuille de crypto-monnaie non dépositaire aux utilisateurs, dans 130 pays. Les utilisateurs dépensent plusieurs jetons et devises traditionnelles dans plus de 81 millions d’endroits à travers le monde en utilisant la carte Wirex.

L’intégration de Polygon avec MATIC pourrait renforcer l’utilité du réseau de solutions de mise à l’échelle Ethereum, en augmentant sa portée et son accessibilité, dans 81 millions de points de vente.

Les utilisateurs de Wirex peuvent compter sur Polygon pour une sécurité élevée et un traitement des transactions plus rapide à un coût relativement faible. L’écosystème de la solution de mise à l’échelle Ethereum alimente actuellement plus de 7 000 applications décentralisées (dApps).

Lors de la récente flambée des prix MATIC, les grands investisseurs de portefeuille ont accumulé le jeton de Polygon pour diversifier leur portefeuille. Les partisans considèrent qu’il s’agit d’un mouvement haussier des baleines.

Les analystes ont évalué la tendance des prix MATIC et ont prédit que l’altcoin de mise à l’échelle d’Ethereum est sur la bonne voie pour se redresser. @AltcoinPepe, un analyste et trader pseudonyme, estime que MATIC a encore un long chemin à parcourir avant que le fond ne soit atteint. L’altcoin est en passe de se remettre des pertes enregistrées la semaine dernière. Les analystes estiment que la solution de mise à l’échelle d’Ethereum pourrait faire son retour à court terme.