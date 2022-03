Short Bitcoin à forte résistance à 44100/400 cible 42000/41800 | Cryptomonnaie

Bitcoin n’a pas pu battre la moyenne mobile de 100 jours à 45000 pour garder le contrôle des baissiers pour l’instant avec des shorts à forte résistance à 44100/400 fonctionnant parfaitement sur la diapositive jusqu’au support à 40800/400.

Les shorts ondulés à une forte résistance à 8000/8100 ont certainement parfaitement fonctionné cette semaine, avec un plus haut pour la semaine ici et une glissade vers le support à 7300/7280 pour une prise de bénéfices aujourd’hui.

Ethereum, nous avons écrit : Les shorts à 3025/55 ciblent un support mineur à 2870/40 et peut-être jusqu’à 2750/2700 avant le week-end.

Les cibles ont toutes été à la hausse et à la baisse jusqu’à présent cette semaine.

Analyse quotidienne

Les shorts de Bitcoin à une forte résistance à 44100/400 ciblent 42000/41800 (hit) et supportent maintenant à 40800/400 pour la prise de bénéfices. Les longs pourraient être risqués dans la tendance baissière, mais si vous essayez, arrêtez-vous en dessous de 40 000 (et recherchez un objectif de 42 800). Cependant, si nous continuons à baisser, recherchez 39300/200 et 38000/37700.

Petite résistance à 42700/900 puis forte résistance à 44100/400. Les shorts ont besoin de stops au-dessus de 45 000 et une cassure au-dessus du plus haut de février à 45 800 serait donc un signal d’achat fort avec un autre gain de 1 000 pips facilement possible.

Les shorts ondulés à forte résistance à 8000/8100 fonctionnent parfaitement sur la diapositive jusqu’au support à 7300/7280 pour quelques prises de bénéfices. Ci-dessous, on peut cibler 7090/70, peut-être jusqu’au support à 6890/6870.

Les gains sont susceptibles d’être limités dans la tendance baissière avec une résistance à 7600/7700 et à nouveau à 8000/8100. Les shorts ont besoin d’arrêts au-dessus de 8200 pour un signal d’achat ciblant initialement 8400, 8500 et peut-être jusqu’au plus haut de 2 semaines à 8600.

Les shorts Ethereum à 3025/55 ont parfaitement fonctionné en ciblant un support mineur à 2870/40 et jusqu’à 2750/2700 avant le week-end pour une prise de bénéfices. Cependant, de nouvelles pertes semblent probables avec un support solide de 2660 à 2560, ce qui devrait maintenant maintenir à nouveau la baisse.

Les gains sont susceptibles d’être limités dans la tendance baissière avec une résistance à 2790/2810 et à nouveau à la résistance à 3025/55 avec un plus haut pour la journée exactement ici. Une cassure au-dessus de 3100 reteste le plus haut de février à 3200/3280.