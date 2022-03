Prédiction des prix décentralisés : MANA revient à un support stable, retardant son rallye de 35 % | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland a montré une forme claire de schéma d’inversion de tendance le 24 février, signalant une tendance à la hausse de 55%.

Alors que l’objectif de hausse reste le même, MANA connaît actuellement un manque de pression d’achat.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 2,20 $ invalidera la configuration haussière du triple fond.

Le prix Decentraland a mis en place une configuration triple bottom entre novembre 2021 et le 24 février, signalant un renversement complet. Bien qu’optimiste, cette tendance haussière n’a pas réussi à s’imposer alors que MANA se consolide autour d’un niveau de support.

Le prix décentralisé retarde sa remontée

Le prix Decentraland a marqué le niveau de support de 2,20 $ pour la première fois le 10 novembre 2021 et est passé en dessous le 22 janvier. Après une ascension de 108 % par rapport au dernier creux de swing, MANA est revenu à 2,20 $, marquant la barrière de 2,20 $ pour la troisième fois, révélant une configuration à triple fond.

Cette formation technique prévoit un retournement de tendance. Cependant, le rebond après la dernière balise n’a pas réussi à s’imposer et se consolide au-dessus du niveau de support de 2,54 $. Une résurgence de la pression d’achat est susceptible de propulser le prix Decentraland de 35% pour retester la barrière de résistance immédiate à 3,43 $.

Les teneurs de marché sont susceptibles de pousser le prix Decentraland à dépasser 3,43 $ pour collecter la liquidité d’arrêt de vente qui se trouve au-dessus et établir un sommet local.

Graphique MANA/USDT sur 1 jour

Le manque d’élan et la consolidation du prix Decentraland peuvent s’expliquer en jetant un œil au nombre de nouvelles adresses rejoignant la blockchain Decentraland. Au cours du mois dernier, les nouveaux participants interagissant avec MANA sont restés plus ou moins les mêmes – environ 1 000.

Ce manque d’intérêt mais un flux constant de nouveaux investisseurs indiquent pourquoi MANA s’est consolidé après le récent nouveau test de 2,20 $.

Tableau des nouvelles adresses MANA

La chute des transactions importantes d’une valeur de 100 000 $ ou plus de 104 à 99 au cours du mois dernier ajoute encore plus de crédibilité au manque de demande de prix Decentraland. Cet indice sert de proxy des intérêts d’investissement des baleines et peut être utilisé pour chronométrer des surtensions massives ou des sommets locaux.

Étant donné que ce nombre a légèrement diminué, cela indique qu’il existe un intérêt parmi ces investisseurs, mais pas dans la mesure où cela pourrait le faire monter.

À moins que ces mesures ne montrent une hausse rapide, MANA continuera probablement à aller de côté.

Grandes transactions MANA

D’un autre côté, si le prix Decentraland casse le niveau de soutien immédiat à 2,54 $, cela indiquera une faiblesse parmi les acheteurs. Cependant, un chandelier quotidien clôturé en dessous de 2,20 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la configuration du triple fond.

Dans ce scénario, MANA pourrait se consolider ici, avant d’établir un biais directionnel.