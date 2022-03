Le prix de SafeMoon renverse le récit, envisage une hausse de 22% | Cryptomonnaie

Le prix SafeMoon établit une base après une baisse massive, laissant présager un renversement de tendance.

Une résurgence de la pression d’achat poursuivra probablement cette tendance haussière de 22 % supplémentaires.

Une panne du swing bas du 24 février à 0,00106 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de SafeMoon a atteint un sommet le 5 janvier et a suivi une tendance à la baisse depuis. Récemment, l’altcoin a établi un point pivot le 24 février, entraînant un renversement de tendance et une tendance haussière mineure.

Le prix SafeMoon ravive les traders

Le prix de SafeMoon a chuté d’environ 65 % en 50 jours et a atteint un creux de 0,00106 $ le 24 février. Ce niveau a marqué un tournant, permettant aux haussiers de prendre le contrôle. Depuis lors, SAFEMOON a augmenté de 30 % et oscille actuellement autour de 0,00133 $.

Si les ordres d’achat continuent de s’accumuler, il y a de fortes chances que cette tendance haussière se poursuive. Dans un autre cas, il pourrait y avoir une consolidation autour de la position actuelle avant que le prix SafeMoon n’établisse un biais directionnel.

Quoi qu’il en soit, une poursuite du rallye haussier semble plausible compte tenu de la baisse massive depuis le 5 janvier. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de SafeMoon augmente de 22 % supplémentaires et reteste la limite inférieure de la zone d’approvisionnement de 0,00165 $ à 0,00174 $.

Ce développement sera un endroit pour SAFEMOON pour former un sommet local et c’est là que la hausse est limitée. Un dépassement de cette barrière nécessitera une augmentation de la pression d’achat et ne se produira qu’après une consolidation.

Graphique SAFEMOON/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix SafeMoon en raison du récent creux du 24 février, un échec à poursuivre cette tendance pourrait être catastrophique pour l’altcoin. Un pivot ici affaiblira l’état déjà triste des acheteurs et fera chuter SAFEMOON au niveau de 0,00106 $.

Alors que les acheteurs ont la possibilité de tenter une autre étape, une rupture de cette barrière créera un plus bas inférieur, invalidant la thèse haussière du prix SafeMoon.