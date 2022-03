Polkadot incapable de rester au-dessus du support crucial, les traders nerveux car le DOT pourrait chuter de 10% | Cryptomonnaie

Polkadot incapable de rester au-dessus du support crucial, le DOT chutera de 10 %

Le prix de Polkadot continue de baisser davantage ; le niveau de support suivant est de 10 % en dessous de l’ouverture.

Le DOT est essentiellement inchangé ; la même colonne d’inversion existe depuis le 3 novembre 2021.

La menace de creux plus bas en 2022 est désormais une issue possible.

Le prix Polkadot a retracé environ 50% du rallye enregistré lundi. De plus, le DOT est tombé en dessous (et continue de baisser) du Kijun-Sen. Un test du Tenkan-Sen comme support est désormais en cours.

Le prix de Polkadot peut baisser encore de 10 % avant de tester le Tenkan-Sen comme support

Le prix Polkadot risque de mettre fin à une nouvelle tendance haussière qu’il a tenté de construire cette semaine. Les inquiétudes mondiales concernant les prix des matières premières, l’agression russe et l’invasion de l’Ukraine, ainsi que l’inflation ont toutes contribué à une fuite des actifs à risque.

La plus grande préoccupation qui pèse sur le DOT en ce moment est sa réponse après avoir dépassé le Kijun-Sen. Bien que généralement, le Kijun-Sen soit un niveau de support élevé une fois qu’un instrument se ferme au-dessus, Polkadot pouvait à peine maintenir une clôture au-dessus pendant plus de deux jours.

Graphique DOT/USD quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Le niveau de support suivant dans le système Ichimoku est le plus faible – le Tenkan-Sen à 16,84 $. Si le DOT clôture en dessous du Tenkan-Sen, rien n’empêche le prix de Polkadot de créer de nouveaux plus bas en 2022 et de descendre au niveau de 10,00 $.

Cependant, rien n’a changé pour Polkadot du point de vue du commerce et de l’action sur les prix. Les traders Point and Figure attendent que la première colonne d’inversion de X apparaisse, donc la faiblesse des mouvements DOT est sans conséquence à long terme.

Le prix de Polkadot continue d’avoir l’un des Spike Patters les plus durables sur son graphique Point and Figure de l’ensemble du marché de la crypto-monnaie. Le début de la colonne O actuelle a été développé pour la première fois le 3 novembre 2021. Depuis le 3 novembre 2021, le DOT n’a pas encore développé de colonne d’inversion de X. Bien qu’aucun facteur de temps n’existe sur un graphique en points et en chiffres, la durée sans inversion est notable et considérable.

Un Spike Pattern est une colonne avec quinze X ou O ou plus. Il représente les mouvements extrêmes et exagérés. L’entrée d’un Spike Pattern est l’inversion à trois cases. Comparé à d’autres modèles d’analyse Point and Figure, le modèle Spike nécessite une gestion active et constitue une entrée plus agressive.

L’entrée longue théorique reste l’ordre d’achat stop à 24 $, un stop loss à 16 $ et un objectif de profit à 100 $. L’objectif de profit est dérivé de la méthode de l’objectif de profit vertical dans l’analyse des points et des chiffres et ne doit pas être considéré comme un objectif susceptible d’être atteint de sitôt.

DOT/USD $2.00/3-box Reversal Point and Figure Chart

Parce qu’il s’agit d’un modèle Spike, le bas de la colonne O actuelle n’est pas connu. Par conséquent, si le prix de Polkadot baisse, l’entrée et le stop loss à quatre cases évoluent en même temps que le prix.

Compte tenu des niveaux de résistance qui ont été discutés dans les analyses précédentes et sur les graphiques Ichimoku existants, la zone de valeur de 35 $ à 40 $ est susceptible d’arrêter le rallye initial de Polkadot depuis l’entrée.

Les risques de baisse pourraient facilement s’étendre en dessous du creux de 2022 vers le dernier nœud de volume élevé du profil de volume 2021 à 10,00 $.