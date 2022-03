First Mover Asia : la Chine va élargir le test du yuan numérique alors que l’invasion de la Russie met en lumière le rôle potentiel de Crypto | Cryptomonnaie

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin et d’autres cryptos majeurs déclinent alors que la Russie intensifie son attaque.

Avis du technicien : les graphiques intrajournaliers montrent un épuisement à la baisse, ce qui pourrait encourager l’achat de BTC à court terme.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 42 528 $ -3,2 %

Éther (ETH) : 2 839 $ -3,8 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Cosmos ATOME +4,8% Plate-forme de contrat intelligente Ordinateur Internet PCI +3,0 % L’informatique Ethereum Classique ETC +2,2% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Solana SOL −5,3 % Plate-forme de contrat intelligente Ethereum EPF −4,1 % Plate-forme de contrat intelligente Cardan ADA −3,7 % Plate-forme de contrat intelligente

Bitcoin et d’autres cryptos majeurs ont décliné un jeudi sombre en Ukraine.

Au moment de la publication, le bitcoin s’échangeait à environ 42 500 $, en baisse de plus de 3 % par rapport aux 24 heures précédentes. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, changeait de mains à environ 2 800 $, en baisse d’environ 4 % sur la même période. La plupart des autres cryptos du top 20 de CoinDesk par capitalisation boursière étaient dans le rouge.

Les forces russes ont capturé Kherson, une ville portuaire d’environ 300 000 dollars dans la partie sud de l’Ukraine et un centre de construction navale, et ont continué à s’emparer de vastes étendues de la région avec son accès à la mer Noire. Des tirs de roquettes et des bombes à fragmentation ont bombardé les plus grandes villes d’Ukraine et plus d’un million de personnes ont fui le pays maintenant déchiré par la guerre, y compris des étudiants étrangers et des travailleurs d’Asie.

Pendant ce temps, l’administration Biden a demandé 10 milliards de dollars d’aide humanitaire et de défense et a imposé de nouvelles sanctions à la Russie alors que la cryptomonnaie et d’autres dons affluaient dans le pays. L’attaque contre un pays souverain a mis en lumière le potentiel de la crypto en tant que moyen d’effectuer des transactions en dehors des réseaux de services financiers traditionnels.

Plus tôt cette semaine, les investisseurs ont vu cette évolution avec optimisme. Mais l’élan s’est estompé alors que les investisseurs se sont détournés des actifs plus risqués au cours des deux derniers jours.

« Le rallye de Bitcoin commence à montrer des signes d’épuisement », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché d’OANDA Americas, dans un e-mail. « Bitcoin a besoin d’un appétit pour le risque sain pour que les prix dépassent le niveau de 50 000 $, il ne devrait donc pas être surprenant que les prix se consolident autour du niveau de 40 000 $. »

Marchés

S&P 500 : 4 363 -0,5 %

DJIA : 33 794 -0,2 %

Nasdaq : 13 537 -1,5 %

Or : 1 936 $ +0,4 %

Connaissances

La Chine intensifie les tests du yuan numérique ; L’Inde va modifier la définition de la crypto

L’isolement financier de la Russie et les dons de crypto-monnaie qui affluent en Ukraine ont intensifié l’attention sur les initiatives crypto des gouvernements et le rôle potentiel des actifs numériques.

Une Chine expansionniste, sans doute un challenger encore plus grand que la Russie pour l’ordre fondé sur des règles dirigé par les États-Unis, « approuvera bientôt un troisième lot de localités prêtes à lancer des essais de sa monnaie numérique en yuan », selon Reuters, qui a cité le soutien de l’État. point de vente financier Securities Times. Le rapport indique qu' »un certain nombre de villes et de régions ont demandé aux autorités l’autorisation de tester le yuan numérique », notamment les villes de Guangzhou, Chongqing, Fuzhou et Xiamen.

Pendant ce temps, selon un rapport du South China Morning Post, les analystes ont déclaré que « les sanctions occidentales imposées à la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine, y compris l’exclusion du système de messagerie financière SWIFT, pourraient offrir de nouvelles opportunités de développement pour la monnaie numérique chinoise et sa maison- développé le système de paiement transfrontalier en yuans. »

Un analyste a écrit : « Il est nécessaire et urgent de promouvoir vigoureusement l’internationalisation du yuan, en particulier le développement du système CIPS (système de paiement interbancaire transfrontalier mis en place pour stimuler l’utilisation internationale de la monnaie chinoise dans les règlements commerciaux) et du yuan numérique ».

Le récit crypto de la Chine, cependant, semble se concentrer sur sa monnaie numérique de la banque centrale, ou e-yuan. Une note du Bureau de la stabilité financière de la banque centrale chinoise a révélé que la part de la Chine dans les transactions en bitcoins avait diminué de 80 points de pourcentage après la répression du gouvernement.

« La part mondiale des transactions Bitcoin en Chine a chuté rapidement de plus de 90% à 10% », indique la note.

Le récit crypto de la Chine semble s’accélérer à nouveau au moment où l’Ukraine a généré un niveau élevé d’enthousiasme pour l’adoption de la cryptomonnaie en annonçant un largage aérien pour les dons, une première pour un pays. Il a dû être annulé après qu’il soit devenu évident qu’un tiers avait peut-être usurpé l’événement tant attendu.

Au lieu de cela, l’Ukraine annoncera bientôt des NFT (jetons non fongibles) pour soutenir les forces armées ukrainiennes, selon Mykhailo Fedorov, ministre ukrainien de la transformation numérique.

***

L’Inde, la plus grande démocratie du monde, pourrait clarifier sa politique fiscale en ajustant la définition des actifs crypto ou numériques virtuels. Selon un rapport de CNBC TV-18, le gouvernement indien est susceptible de modifier la définition pour clarifier que seuls les crypto-monnaies, les jetons crypto, les NFT et les bons relèvent de la définition des actifs numériques virtuels, mais pas d’autres catégories telles que les actions Demat, le crédit points de carte, points de fidélisation, bons électroniques, points de banque en espèces, etc. Le gouvernement inclura également une FAQ détaillée pour expliquer la définition, selon le rapport.

***

Et tandis que le monde a les yeux rivés sur la Réserve fédérale américaine et ses plans de lutte contre l’inflation, le débat sur la manière dont l’inflation affectera les crypto-monnaies reste actif.

Ajoutant à la conversation, Bill Gross, le « roi des obligations » qui a cofondé Pacific Investment Management Co. (PIMCO), a déclaré qu’il voyait la possibilité d’une stagflation et qu’il n’achèterait pas d’actions de manière agressive maintenant, selon CNBC.

Cependant, Kathy Bostjancic, économiste en chef des États-Unis chez Oxford Economics, a déclaré à CNBC « nous ne sommes pas encore en stagflation ».

La stagflation se produit lorsque la croissance économique stagnante, le chômage élevé et l’inflation élevée se produisent simultanément.

L’avis du technicien

Le graphique quotidien de Bitcoin montre les niveaux de support/résistance. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Jeudi, le bitcoin a prolongé son recul par rapport au niveau de résistance de 45 000 $, bien que le support initial à 40 000 $ puisse stabiliser la baisse.

Les acheteurs devront maintenir le BTC au-dessus du niveau de rupture de 37 000 $ pour soutenir la phase de récupération. De plus, si l’élan se renforce, un mouvement décisif au-dessus de 46 000 $ pourrait générer d’autres objectifs de hausse vers 50 000 $.

Les graphiques intrajournaliers montrent les premiers signes d’épuisement à la baisse, ce qui pourrait encourager les achats à court terme dans la journée de négociation asiatique.

Événements importants

18 h HKT/SGT (10 h UTC) : ventes au détail en Europe (janv. MoM/YoY)

21 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : taux de participation à la population active aux États-Unis (février)

21h30 HKT/SGT (1h30 UTC) : salaire horaire moyen aux États-Unis (février MoM/YoY)