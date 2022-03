Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Axie Infinity & Bitcoin – American Wrap 03 mars | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin attend le déclencheur, car il oscille entre 43 000 $ et 45 000 $. Les transactions de baleines sur le réseau dépassant 1 million de dollars ont atteint un sommet au cours des trois derniers jours, alimentant une perspective haussière parmi les investisseurs.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: le sentiment change alors que les États-Unis cherchent à réglementer les cryptos

Les crypto-monnaies font face à des vents contraires – alors qu’elles ont bénéficié de plus d’afflux ces derniers temps, les habitants ukrainiens et russes étant revenus aux crypto-monnaies comme moyen de paiement alternatif pour éviter les sanctions – il y a des signes que cette échappatoire sera bientôt fermée. Lors du discours sur l’état de l’Union de Biden, le président a demandé une répression des crypto-monnaies pour fermer la voie d’évacuation des riches Russes. Le président de la FED, Powell, a ajouté de l’huile sur le feu en déclarant qu’il accueillerait favorablement une nouvelle réglementation pour mieux surveiller et contrôler les crypto-monnaies. Le résultat est que ces commentaires ont déclenché une certaine nervosité dans toutes les paires de crypto-monnaies importantes.

Axie Infinity s’affaiblit, AXS risque de revenir à 45$

Une brève analyse technique et en chaîne sur le prix Axie Infinity. Ici, les analystes de Netcost-Security évaluent où AXS pourrait se diriger ensuite.