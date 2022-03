Algorand présente une opportunité d’achat avant qu’ALGO n’atteigne 1,25 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand continue de former une nouvelle zone de support avant d’amorcer une nouvelle cassure.

Les écarts massifs d’Ichimoku indiquent une configuration de réversion moyenne imminente.

Les risques baissiers restent probables, mais leur ampleur est limitée.

L’action des prix d’Algorand a actuellement du mal à capitaliser sur le rallye de la semaine dernière. Bien que le chandelier de la semaine dernière se soit clôturé dans le rouge, il a imprimé un schéma d’inversion du marteau haussier après qu’ALGO ait augmenté de plus de 20 % par rapport aux creux hebdomadaires.

Le prix d’Algorand positionné pour un pic massif de 50 %

Le prix d’Algorand a développé certains des derniers écarts entre les chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen que toute autre crypto-monnaie. Non seulement les écarts sont énormes, mais le temps passé sans retour moyen est à la fin du moment où un instrument est censé revenir au Tenkan-Sen. Généralement, les écarts entre les corps des chandeliers et le Tenkan-Sen se résolvent en trois à six périodes – ALGO en est à son sixième jour d’écarts consécutifs.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ALGO/USDT

Un autre facteur contributif indiquant un rebond haussier imminent est la nature survendue des oscillateurs d’ALGO. L’oscillateur Optex Bands est à son plus bas niveau historique et l’indice composite est au deuxième plus bas de son histoire. La combinaison des écarts importants d’Ichimoku et des conditions de survente extrêmes dans les oscillateurs a généré une opportunité d’entrée précoce sur le graphique Point and Figure des prix d’Algorand.

Une configuration longue hypothétique est maintenant présente sur le graphique point et figure d’inversion de 0,05 $ / 3 cases. La configuration est un ordre d’achat stop à 0,90 $, un objectif de profit à 0,75 $ et un objectif de profit à 1,45 $. Le commerce représente une récompense de 3,67: 1 pour le risque. Un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tout profit généré après l’entrée.

ALGO/USDT 0,05 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La transaction longue hypothétique est invalidée si le prix d’Algorand tombe à 0,70 $ avant le déclenchement de l’entrée.