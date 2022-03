Le modèle de continuation baissier de SafeMoon laisse entrevoir un plongeon à 0,00007 $ | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon est à l’intérieur d’un modèle de drapeau baissier, avertissant qu’une poursuite du mouvement vers le sud est très probable.

La structure d’action des prix d’Ichimoku est indécise mais penche plus du côté baissier que haussier.

Il est plus facile pour SafeMoon de sortir de sa position actuelle, mais la résistance peut être trop forte.

Le prix SafeMoon est bloqué dans le Cloud Ichimoku – l’endroit où les comptes de trading vont mourir. Le nuage et le drapeau de l’traders offrent des opportunités de marché aux deux côtés. Le biais directionnel est davantage orienté à la baisse qu’à la hausse.

Le prix SafeMoon présente une opportunité longue et courte sur le graphique Ichimoku Kinko Hyo de 4 heures

Le prix SafeMoon a une longue opportunité présente lors d’une clôture réussie de 4 heures au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen. L’entrée longue hypothétique est un ordre d’achat stop à 0,00124 $, un stop loss à 0,00116 $ et un objectif de profit à 0,00145 $. La configuration commerciale représente une récompense de 3: 1 pour la configuration du risque.

Il faut être prudent sur le côté long du marché. Si l’entrée longue se déclenche, le sommet du drapeau de l’traders n’est pas loin et peut agir comme un niveau de résistance élevé.

Sur le côté court du marché – et le plus susceptible de se jouer – il y a une position courte théorique avec un ordre stop de vente à 0,00105 $, un stop loss à 0,00112 $ et un objectif de profit à 0,000071 $. L’idée courte représente 3,3: 1 récompenses pour le risque.

Graphique Ichimoku Kinko Hyo sur 4 heures SFM/USDT

L’entrée courte bénéficie de la confirmation de deux événements baissiers ; le premier est la cassure sous le drapeau baissier. La seconde, et la plus importante, est la confirmation d’une cassure Ichimoku baissière idéale. La dernière fois que le prix SafeMoon a réalisé une cassure idéale baissière d’Ichimoku, c’était le 18 février 2022 – le mouvement qui a précédé un effacement de 35% de la valeur du prix SafeMoon.