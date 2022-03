Decentraland continue de se consolider, MANA doit atteindre 3 $ pour éviter de nouvelles pressions à la baisse | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland est relativement inchangé par rapport à l’analyse de lundi.

La consolidation de MANA à l’intérieur du nuage Ichimoku persiste mais peut rapidement devenir baissière.

Des signes avant-coureurs baissiers commencent à se développer à moins que les traders ne puissent rallier Decentraland.

Le prix Decentraland continue de maintenir la majorité des gains réalisés lundi. Les traders continuent d’espérer qu’il existe suffisamment d’élan pour convertir MANA en une cassure haussière significative au-dessus du nuage Ichimoku. Cependant, le nuage lui-même se resserre et le Chikou Span est maintenant en dessous des chandeliers, réduisant le seuil dont les traders ont besoin pour déclencher une autre vente.

Décentralisation du prix vers un point décisif ; les traders sont de plus en plus susceptibles de prendre le contrôle

Le prix Decentraland reste à l’intérieur du nuage Ichimoku sans biais directionnel clair en place. En conséquence, MANA est coincé entre un support solide et une résistance. La principale résistance à court terme est le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B) et le Kijun-Sen à 2,75 $ – 2,80 $, respectivement.

Le principal niveau de support à court terme pour le prix Decentraland est de 2,55 $, qui contient le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A), Tenkan-Sen et un retracement Fibonacci de 38,2 % du plus haut historique au plus bas de la barre forte hebdomadaire. à 0,68 $.

Les traders doivent clôturer le prix Decentraland à 3,00 $ ou plus, au minimum, pour placer MANA au-dessus du nuage Ichimoku et ramener le Chikou Span au-dessus des corps des chandeliers. Malheureusement, les traders doivent continuer à imprimer des clôtures plus élevées chaque jour pour maintenir le Chikou Span au-dessus des corps de chandelier.

MANA/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Leur seuil pour initier une évasion idéale d’Ichimoku baissier a été réduit pour les traders. Mardi et mercredi, l’objectif pour déclencher une cassure Ichimoku baissière idéale sur le prix Decentraland était de 2,44 $. Ce montant est passé à 2,55 $ pour aujourd’hui, et vendredi et samedi, le seuil redescend à 2,75 $.

Si les baissiers maintiennent Decentraland à son prix actuel, alors l’ouverture du chandelier du vendredi ou du samedi déclenchera le signal de vente, créant des conditions qui pourraient voir MANA retester les plus bas de 2022 près de 2 $.