Les baleines Bitcoin sont de retour, voulant faire grimper le prix du BTC | Cryptomonnaie

Les baleines Bitcoin sont désormais actives, effectuant des transactions dépassant 1 million de dollars en BTC au cours des trois derniers jours.

Les partisans pensent que les transactions massives de baleines pourraient faire grimper le prix du Bitcoin au-dessus de 45 000 $.

Les analystes ont une perspective haussière sur Bitcoin, fixent un objectif de 50 000 $ pour la crypto-monnaie.

Le prix du Bitcoin attend le déclencheur, car il oscille entre 43 000 $ et 45 000 $. Les transactions de baleines sur le réseau dépassant 1 million de dollars ont atteint un sommet au cours des trois derniers jours, alimentant une perspective haussière parmi les investisseurs.

Le prix du bitcoin augmente alors que les baleines effectuent des transactions massives

Pour la première fois en trois mois, il y a eu 13 400 transactions de baleines Bitcoin dépassant 1 million de dollars en valeur. Il s’agit d’une étape clé pour Bitcoin, car les mouvements de baleines sont historiquement suivis d’une hausse des prix.

Les transactions de baleines sont révélatrices d’une demande croissante parmi les grands investisseurs de portefeuille. Une augmentation de la demande alimente un discours haussier parmi les investisseurs.

Sur la base des données de la plateforme de crypto-intelligence Santiment, de grands investisseurs de portefeuille se sont engagés dans des transactions massives sur le réseau Bitcoin pendant trois jours consécutifs.

Transactions de baleines Bitcoin dépassant 1 million de dollars

Les grands investisseurs de portefeuille ont récupéré Bitcoin grâce à la récente consolidation du marché de la cryptomonnaie. Les transactions massives des baleines sont associées à un nouveau pouvoir d’achat ou à la redistribution des fonds.

@CryptoKaleo, un analyste et trader de crypto-monnaie a évalué la tendance des prix du Bitcoin et a fixé un objectif de 50 000 $ pour l’actif. Kaleo pense que la fractale Bitcoin du 1er février 2022 reflète l’action actuelle des prix et correspond au récit technique. L’analyste a une perspective haussière sur Bitcoin.

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Bitcoin pourrait éclater et poursuivre son rallye. L’objectif de prix du Bitcoin est de 50 000 $ dans la course haussière en cours.