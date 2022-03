Les investisseurs polygonaux pèsent le risque de la réglementation américaine sur le prix MATIC | Cryptomonnaie

Avec un risque généralisé, la banque centrale américaine et le Congrès étudient la réglementation des crypto-monnaies.

L’effet secondaire positif des sanctions contre la Russie diminue face à l’incertitude réglementaire.

Attendez-vous à ce que l’action des prix MATIC glisse en dessous de 1,57 $, à la recherche d’un support de niveau inférieur.

L’action sur les prix de Polygon (MATIC) fait l’objet d’un examen minutieux par la Réserve fédérale américaine et la Maison Blanche après des commentaires selon lesquels les États-Unis envisagent une réglementation plus stricte des crypto-monnaies. Après que plusieurs échanges majeurs de crypto-monnaie aient ignoré les demandes de Biden d’interdire les opérations des participants russes, les États-Unis envisagent maintenant de prendre le contrôle des crypto-monnaies. Les commentaires ont déclenché une baisse du prix MATIC, qui devrait tomber en dessous du support critique à 1,57 $ avec d’autres pertes à venir.

MATIC semble lourd alors que la réglementation l’emporte sur les effets secondaires

Le prix du Polygon était sur le point de dépasser 1,75 $ après une séquence de trois jours de victoires consécutives, les investisseurs bénéficiant de vents favorables provenant de l’achat par des personnes en Ukraine et en Russie utilisant des crypto-monnaies comme méthode de paiement alternative. Avec l’amélioration des sanctions, Biden n’a pas tardé à demander à plusieurs échanges crypto d’exclure les clients russes, mais tous les échanges ont publié une déclaration commune selon laquelle les crypto-monnaies ne sont liées par la loi d’aucun pays et sont là pour assurer la libre circulation. Dans un contre-mouvement, Biden a approfondi les crypto-monnaies dans son discours sur l’état de l’Union, et Powell a demandé que des réglementations soient imposées lors de son audition saisonnière au Sénat sur la politique monétaire.

Le prix MATIC perd près de 3% en intrajournalier, les traders se précipitant pour soutenir le niveau pivot de 1,57 $. Bien qu’il semble se maintenir – pour l’instant – l’indice de force relative (RSI) prend un coup de pouce plus bas et retombe en dessous de 50, révélant que les baissiers reprennent le contrôle de l’évolution des prix. Une cassure en dessous de 1,57 $ plus tard dans la session ou demain pourrait entraîner une forte baisse vers 1,40 $ ou 1,30 $.

Graphique journalier MATIC/USD

Si les investisseurs résistent à la pression de vente actuelle, il y aura plus d’avantages car les réglementations prendront des mois à être adoptées à la fois par la Chambre et le Sénat et seraient toujours limitées aux seules frontières américaines. Les investisseurs se débarrasseraient rapidement de tout ralentissement et MATIC verrait plus d’achats vers 1,75 $. Avec cela, la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours sera cassée à la hausse, et un retour à 2,00 $ à court terme serait possible.