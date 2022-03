Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: le sentiment change alors que les États-Unis cherchent à réglementer les cryptos | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin voit ses gains se réduire un peu après de nouvelles discussions sur la répression réglementaire des États-Unis sur les crypto-monnaies.

Le prix d’Ethereum s’éloigne encore plus de 3 018 $ après le discours de Powell devant le Congrès a parlé de réglementer les crypto-monnaies.

Prix ​​​​XRP sur le côté, attendant un catalyseur pour aller dans les deux sens.

Les crypto-monnaies font face à des vents contraires – alors qu’elles ont bénéficié de plus d’afflux ces derniers temps, les habitants ukrainiens et russes étant revenus aux crypto-monnaies comme moyen de paiement alternatif pour éviter les sanctions – il y a des signes que cette échappatoire sera bientôt fermée. Lors du discours sur l’état de l’Union de Biden, le président a demandé une répression des crypto-monnaies pour fermer la voie d’évacuation des riches Russes. Le président de la FED, Powell, a ajouté de l’huile sur le feu en déclarant qu’il accueillerait favorablement une nouvelle réglementation pour mieux surveiller et contrôler les crypto-monnaies. Le résultat est que ces commentaires ont déclenché une certaine nervosité dans toutes les paires de crypto-monnaies importantes.

Les traders Bitcoin sont rejetés à 44 088 $ avec le risque de revenir à 42 000 $

Le prix du Bitcoin (BTC) a vu une réduction complète des pertes accumulées lors de l’invasion russe, car les crypto-monnaies ont vu de nouvelles entrées de fonds de la part des Russes et des Ukrainiens à la recherche d’autres moyens de paiement après que les deux banques centrales aient mis en place des restrictions de retrait d’espèces. Alors que Bitcoin semblait prêt pour une autre étape plus élevée, Biden et Powell ont créé des vents contraires en appelant à une répression plus réglementaire, car il apparaît que les crypto-monnaies sapent les sanctions contre la Russie. Avec cette attention négative renouvelée envers les crypto-monnaies, les investisseurs s’empressent de réaliser des bénéfices et, ce faisant, poussent l’action des prix BTC à la baisse.

Le prix du BTC a connu un premier rejet à 45 261 $, un niveau qui coïncide avec le plus bas du 17 décembre, et a ainsi déclenché des prises de bénéfices. Alors que la prise de bénéfices se poursuit, les traders sont confrontés à un autre rejet à 44 088 $, un niveau qui remonte au 06 août. En dessous, la recherche de soutien ne trouve rien jusqu’à 41 756 $ ou le niveau psychologique de 42 000 $ près de la ligne de base d’un triangle baissier que nous avions balisé. plus tôt.

Graphique journalier BTC/USD

Alors que d’autres pourparlers sont en cours, une percée pourrait encore se produire à tout moment. Si cela se produisait, cela signifierait que les baissiers échoueraient dans leur tentative d’éliminer les traders et se feraient arrêter eux-mêmes une fois que le prix aurait atteint 44 088 $ à la hausse. Ce mouvement s’accélérerait même après avoir atteint 45 261 $, avec un rallye rapide à 48 760 $ et, à partir de là, positionnant Bitcoin pour remonter au-dessus de 50 000 $ la semaine prochaine.

Les traders Ethereum défendent le SMA de 55 jours, mais le soutien s’épuise

Le prix de l’Ethereum (ETH) fait un autre pas en arrière aujourd’hui après des connotations plus négatives du président de la FED Powell lors de l’audience devant le Congrès. En plus de s’engager à augmenter davantage les taux, Powell a également approfondi les crypto-monnaies et les a qualifiées de risque qui doit être priorisé avec la réglementation. Cela place une plus grande réglementation des crypto-monnaies en tête de l’ordre du jour du Congrès – après l’Ukraine, et l’inflation intérieure avait poussé ce point plus loin dans la liste.

Pour le moment, l’ETH voit des traders défendre la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 2 880 $. Bien qu’il semble bon de tenir pour l’instant, dans le passé, le SMA de 55 jours ne s’est pas bâti une solide réputation d’être bien respecté. Attendez-vous donc à une éventuelle violation une fois que la session américaine aura débuté et que Powell fera des commentaires plus négatifs sur les crypto-monnaies lors de sa deuxième journée d’audiences au Congrès, ce qui poussera probablement le prix de l’ETH sous le SMA de 55 jours à 2 880 $, via le pivot mensuel à 2 835 $, et jusqu’à un point final possible à environ 2 695 $.

Graphique journalier ETH/USD

Alors que la situation en Russie se détériore davantage avec davantage de sanctions sur le plateau, les résidents seront encore plus contraints de fuir vers les crypto-monnaies pour éviter toute répercussion des sanctions financières imposées. Cela signifierait un large afflux de flux au cours des prochains jours, avec une action sur les prix des ETH dépassant les 3 018 $ et, ce faisant, cassant le double sommet du rejet de mardi et mercredi. À la hausse, cela pourrait voir 3 391 $ pour un test, car l’afflux l’emportera sur toute tentative baissière des vendeurs à découvert.

Les tests de prix XRP pivotent chaque mois à la baisse alors que la force du dollar pèse

Le prix de Ripple (XRP) est sous pression à la baisse alors que les baissiers s’efforcent de briser le nouveau pivot mensuel à 0,76 $. Les baissiers sont aidés de l’autre côté de la paire d’actifs par la force du dollar qui pèse sur l’évolution des prix pour une deuxième journée consécutive. Avec la tension actuelle de l’Ukraine et les représailles possibles de la Russie contre l’Occident, les valeurs refuges sont largement proposées avec le billet vert sur le devant de la scène et dépassant ainsi la valorisation du XRP, entraînant une baisse.

Attendez-vous à ce que le prix XRP connaisse un mouvement accéléré une fois que le pivot mensuel à 0,76 $ cédera. Avec peu d’obstacles, la route est ouverte pour tomber à 0,62 $, avec 0,70 $ et 0,68 $ comme points de rupture possibles où les baissiers pourraient voir des prises de bénéfices et des tentatives de traders pour arrêter le ralentissement. Mais le tiercé gagnant des commentaires négatifs de Biden et de Powell joints à l’offre de valeur refuge est une force trop importante pour résister, rendant 0,62 $ presque inévitable dans les heures ou les jours de bourse à venir.

Graphique journalier XRP/USD

Le seul événement qui pourrait renverser la vapeur serait si un catalyseur supprimait l’offre refuge. Cela pourrait s’accompagner d’une résolution de la tension actuelle en Ukraine ou d’une quelconque reddition de l’armée russe. Dans un tel résultat, l’offre refuge s’évaporerait, suivie d’un flux de risque massif qui verrait le XRP dépasser 0,78 $ et remonter à 0,88 $, retirant 0,84 $ en cours de route vers la hausse.