L’évasion du «nuage ichimoku» de Bitcoin pourrait conduire à une tendance haussière continue | Cryptomonnaie

Bitcoin semble avoir tourné le coin et pourrait continuer à gagner du terrain à court terme, a déclaré Fairlead Strategies, citant un outil technique largement suivi appelé Ichimoku cloud.

« Bitcoin a éliminé la résistance définie par le nuage quotidien, et il est probable qu’il confirmera sa cassure à la clôture d’aujourd’hui », a déclaré mercredi Katie Stockton, fondatrice et associée directrice de Fairlead Strategies, à CoinDesk dans un e-mail. Alors que le bitcoin s’échangeait légèrement faible mercredi, il a réussi à imprimer une clôture UTC au-dessus du nuage, confirmant un changement de tendance haussier.

« La cassure inverse la tendance baissière à moyen terme et place le prochain obstacle majeur sur le graphique dans la zone de 50 000 $ à 51 000 $ sur la base de la moyenne mobile (MA) sur 200 jours et d’un niveau de retracement de 50 % », a ajouté Stockton.

Créé par le journaliste japonais Goichi Hosoda à la fin des années 1960, le nuage Ichimoku comprend deux lignes – la portée principale A et la portée principale B. Les deux lignes sont tracées 26 jours avant la dernière bougie pour indiquer un support ou une résistance future.

L’indicateur utilise une formule quelque peu complexe pour tracer ces lignes. Cependant, les utilisateurs n’ont pas besoin de connaître le fonctionnement interne, qui est pris en charge par les fournisseurs de graphiques, et peuvent se concentrer sur l’interprétation des signaux donnés par l’indicateur.

Le nuage devient vert, signalant un biais haussier lorsque la plage principale A passe au-dessus de la plage principale B. La couleur du nuage passe au rouge chaque fois que la plage principale B tombe sous la plage principale A.

Les croisements au-dessus ou au-dessous du nuage sont largement considérés comme représentant les premiers signes d’un changement de tendance haussier ou baissier.

La moyenne mobile (MA) sur 200 jours et le retracement de Fibonacci sont largement utilisés pour identifier les tendances à long terme et les niveaux de support et de résistance potentiels.

La dernière cassure est soutenue par une lecture supérieure à zéro ou haussière sur l’histogramme MACD. « Nos jauges à court terme pointent plus haut », a noté Stockton.

Jusqu’à présent, le suivi de l’évasion a été lamentable, la crypto-monnaie se négociant en baisse de 1% sur la journée à 43 400 $. Le stochastique du graphique journalier est sur le point d’afficher un signal de surachat, indiquant un potentiel de consolidation temporaire avant une poursuite de la hausse.

« Le risque est accru dans cet environnement, nous garderions donc un stop loss serré pour toutes les positions de crypto-monnaie », a déclaré Stockton, ajoutant que le cloud quotidien peut désormais offrir un support.

Le bitcoin a augmenté de plus de 25 % depuis qu’il a atteint un creux de moins de 34 500 dollars il y a une semaine, soi-disant grâce à une demande accrue de la Russie et de l’Ukraine.

Selon les derniers rapports, les Russes ont pris le contrôle de la ville portuaire ukrainienne de Kherson et une délégation ukrainienne est en route pour la Biélorussie pour le deuxième cycle de pourparlers de cessez-le-feu avec leurs homologues russes.