Le PDG de Bigger Entertainment va brûler 10% de l’offre de Shiba Inu, poussant par inadvertance SHIB plus près de l’éclatement | Cryptomonnaie

Steven Cooper, PDG de Bigger Entertainment, révèle que les burn parties visent à réduire l’offre de Shiba Inu – pas à pomper.

Le prix du Shiba Inu peut ne pas changer du tout, mais l’objectif de la communauté est la réduction globale de l’offre de SHIB en circulation.

Cooper s’attend à ce que les développeurs de Shiba Inu emboîtent le pas, brûlant 20% ou plus d’approvisionnement du Dogecoin-killer.

Bigger Entertainment, dirigé par Steven Cooper, organise des fêtes de Shiba Inu pour réduire l’offre de Shiba Inu – et non pour pomper le tueur de Dogecoin. Cooper révèle sur Twitter qu’il s’attend à ce que les développeurs brûlent 20% ou plus de la même pièce.

Les fêtes brûlées de Shiba Inu ciblent l’approvisionnement de la pièce meme

Steven Cooper, le PDG de Bigger Entertainment, une société de divertissement crypto, a organisé des fêtes de Shiba Inu dans le passé. Cooper a déclaré à ses abonnés dans un tweet récent que l’objectif d’une fête de brûlure Shiba Inu était de réduire l’approvisionnement en pièces de mème.

Les burn parties de Shiba Inu ne sont pas destinées à « gonfler » le prix du tueur de Dogecoin plus haut. Le patron de Bigger Entertainment s’est rendu sur Twitter pour fixer un objectif à la communauté, brûler 10 % de l’offre de Shiba Inu. Cooper s’attend à ce que les développeurs de la pièce meme interviennent et brûlent 20% ou plus de jetons SHIB et contribuent à une réduction de l’offre.

Cooper voulait fixer un objectif clair avant d’annoncer la prochaine fête de Shiba Inu, appelant les membres de la communauté à participer à la réduction de l’offre.

Avant d’annoncer la prochaine fête de brûlage, je veux que ce soit clair… Ce n’est pas pour pomper, c’est pour réduire l’approvisionnement. #Shib le prix peut ne pas changer du tout. Notre objectif en tant que communauté est de réduire ensemble 10 % de l’offre et d’espérer que l’équipe de développement suivra en se concentrant sur 20 % ou plus. #shibarmy —Steven Cooper (@iamstevencooper) 1 mars 2022

Les partisans pensent qu’une réduction de l’offre de la pièce meme pourrait faire grimper le prix du Shiba Inu. Les analystes en crypto-monnaie de Vision Pulse Traders ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont noté que la pièce meme n’a pas encore atteint son sommet. Les analystes estiment que la prochaine résistance majeure est à 0,0000305 $. Si le prix du Shiba Inu dépasse la résistance, il pourrait viser 0,0000345 $.

Les analystes de Netcost-Security pensent que Shiba Inu est prêt à lancer plus haut. Les analystes ont identifié une configuration similaire à celle observée le 6 février 2022 dans la tendance des prix du Shiba Inu et prédisent une remontée à 0,000054 $.